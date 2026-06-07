Op 93-jarige leeftijd straalt deze actrice een elegantie uit die nog steeds fascineert.

Tijdens de eerste editie van de Power of Women Awards in Londen (een jaarlijkse ceremonie ter ere van inspirerende vrouwen en hun prestaties) maakte de Britse actrice Joan Collins een schitterende verschijning naast haar echtgenoot, Percy Gibson. Alleen al haar aanwezigheid illustreert perfect waarom zij een van de grootste iconen van de rode loper is.

Een top met gouden pailletten, een absolute blikvanger van Joan Collins.

In het Chancery Rosewood in Mayfair koos Joan Collins voor een direct herkenbare outfit: een gouden wikkelblouse, volledig bedekt met honderden kleine pailletten die bij de minste beweging het licht weerkaatsen. Een kledingstuk dat bijna letterlijk de stijlkenmerken weerspiegelt die Joan Collins tot een legende maakten tijdens het "Dynasty"-tijdperk.

Oorbellen die bij het ontwerp van de top passen, versterken de metallic details van het kledingstuk en geven het hele silhouet structuur. Naast haar droeg haar echtgenoot, Percy Gibson, een eenvoudig marineblauw pak, waardoor de aandacht volledig op zijn vrouw gericht was. Een subtiele maar betekenisvolle kledingkeuze.

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Uitgeroepen tot "Icoon van het Jaar" tijdens het Power of Women-evenement in Londen.

Het was een werkelijk bijzondere avond in het Chancery Rosewood. Het evenement, dat voor het eerst in Londen plaatsvond, viert jaarlijks de meest vooraanstaande vrouwen in de film-, televisie-, muziek- en mediawereld. En dit jaar werd Joan Collins geëerd met de meest prestigieuze prijs van de avond: Icoon van het Jaar.

Onder de andere vrouwen die tijdens de ceremonie werden geëerd, bevonden zich de Britse actrice en zangeres Cynthia Erivo, de Britse actrice Emilia Clarke, de Britse actrice en zangeres Hannah Waddingham, Suki Waterhouse en de Britse actrice Emma Corrin – laatstgenoemde werd de eerste non-binaire persoon die een Power of Women-award ontving. Deze ongekende onderscheiding weerspiegelt een bredere trend naar meer representatie, en Joan Collins symboliseert een andere barrière die overwonnen moet worden: die van leeftijd.

"Je moet weten hoe je jezelf opnieuw kunt uitvinden": de boodschap aan de nieuwe generatie

De dankrede van Joan Collins maakte, niet geheel onverwacht, een blijvende indruk. "Ik heb ontdekt dat je, om te overleven en te excelleren in dit vak, moet laten zien hoe essentieel het is voor vrouwen om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden. Je moet weten hoe je jezelf keer op keer opnieuw kunt uitvinden," vertelde ze het publiek.

Een zin die perfect de loopbaan samenvat van een actrice die al meer dan zeventig jaar verschillende tijdperken overbrugt zonder ooit tot één genre te worden beperkt. Van haar begin in de Britse cinema in de jaren 50 tot haar wereldwijde faam dankzij "Dynasty" in de jaren 80, en inclusief haar meest recente televisierollen, blijft Joan Collins een zeldzame vorm van elegantie belichamen – een elegantie die de tand des tijds doorstaat zonder het verleden te verloochenen.

Haar volgende film is een pleidooi tegen ouderenmishandeling.

Joan Collins greep de gelegenheid tijdens de avond ook aan om haar nieuwe project te bespreken: "My Duchess", een biopic over Wallis Simpson, hertogin van Windsor, waarin ze de titelrol speelt. De film, die binnenkort uitkomt, vertelt het verhaal van de laatste negen jaar van Wallis Simpsons leven – de vrouw die in 1937 trouwde met prins Edward na zijn troonsafstand.

Ze beschrijft deze periode met ernst: "Het waren de laatste negen jaar van haar leven. Aanvankelijk was ze een sterke en krachtige vrouw. Maar haar kracht en macht werden helaas volledig vernietigd door een andere vrouw. Ik denk dat dit veel zegt over wat er vandaag de dag nog steeds in de wereld gebeurt: de mishandeling van ouderen." Een boodschap die des te krachtiger overkomt van een 93-jarige actrice, die in staat is onzichtbare vrouwen te belichamen en hen hun stem terug te geven.

Met haar verschijning op het evenement 'Power of Women' in Londen herinnert Joan Collins ons eraan dat elegantie geen houdbaarheidsdatum heeft en geen vast recept kent. En dat achter de pailletten en rode lopers bovenal een vrouw schuilgaat die van elk optreden een filmisch moment maakt.