Ines de Ramon draagt een witte kanten jurk, samen met haar partner Brad Pitt.

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

Ines de Ramon, directeur van Anita Ko Jewelry, een luxe sieradenmerk, bewijst eens te meer haar uitstekende gevoel voor stijl. Onlangs werd ze samen met haar partner Brad Pitt gespot op de tribune van Roland-Garros, waar ze straalde in een kanten top die perfect de ongedwongen sfeer van het einde van het Parijse toernooi weergaf.

Een witte kanten top met een zomerse uitstraling.

Op de foto's die sindsdien circuleren, is Ines de Ramon te zien in een witte, etherische top van bijzonder fijn bloemenkant. Het mouwloze kledingstuk combineert panelen van bloemenkant met gedeelten van soepelere stof, waardoor een effect van beweging ontstaat dat zowel elegant als romantisch is.

In het midden voegt een klein sleutelgatdetail een subtiele, redactionele touch toe. Deze gelaagdheid van materialen en de verfijnde afwerking geven het kledingstuk een bijna couture-achtige uitstraling – perfect passend bij de ontspannen sfeer van een dagje tennis onder de Parijse zon. Een bewijs van wat kant kan toevoegen aan een zomerse look.

Een subtiele stijlkenmerk

Wat accessoires betreft, koos Ines de Ramon voor consistentie en eenvoud. Een crèmekleurige tas met strakke lijnen, een oversized zonnebril met getinte glazen die een moderne touch toevoegt, en een eenvoudig, natuurlijk kapsel maken de look subtiel af en versterken de elegante en verzorgde uitstraling.

Roland-Garros, een speelveld voor zowel mode als tennis.

Zoals elk jaar is de French Open van 2026 uitgegroeid tot een heus parallel mode-evenement. Onofficiële rode lopers op de tribunes, een parade van zorgvuldig samengestelde outfits, romantische ontmoetingen tussen beroemdheden: het toernooi heeft zijn puur sportieve context grotendeels overstegen. De aanwezigheid van Inés de Ramón en Brad Pitt past in dit opzicht in een inmiddels gevestigde traditie. Een perfect op elkaar afgestemd paar, trouw aan het discrete imago dat ze vanaf het begin hebben gecultiveerd.

Met haar verschijning op Roland-Garros 2026 bevestigt Inés de Ramón haar status als een van de meest stijlvolle figuren van dit moment. Het is wederom een bewijs dat in de mode de juiste keuze van een verfijnd kledingstuk het verschil kan maken.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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