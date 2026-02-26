"Sportief en prachtig": deze Olympische atlete zorgt voor een sensatie op het strand.

De Chinees-Amerikaanse freestyleskiester Eileen Gu blijft schitteren na haar prestaties op de Olympische Winterspelen van 2026, waar ze opnieuw een gouden medaille won. Haar recente fotoshoot voor het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated Swimsuit, die ze op Instagram deelde, zorgde voor veel ophef op internet. Ze straalt op het strand.

Een foto ter ere van de Olympische overwinning.

Op het strand poseert Eileen Gu vol zelfvertrouwen in een witte bikini, haar golvende blonde haar wapperend in de wind. Haar subtiele make-up accentueert haar geaccentueerde ogen en poederroze lippen, aangevuld met een bijpassende witte manicure, voor een look die zowel sportief als stijlvol is. Het Instagram-account van het Amerikaanse sportmagazine Sports Illustrated Swimsuit plaatste bij de foto de tekst "Nog een medaille. En moge het goud zijn @eileengu", waarmee haar Olympische triomf werd benadrukt en haar natuurlijke schoonheid werd gevierd.

Enthousiaste reacties van internetgebruikers

Sindsdien stromen de reacties van fans binnen, in het Frans (en andere talen), die getuigen van de wereldwijde bewondering voor deze Olympische kampioene. Enkele voorbeelden: "Oh, magnifiek!" , "Zo geweldig!!" en "Ik ben dol op Ling, je bent de beste" , wat het enthousiasme voor haar charisma en atletische prestaties weerspiegelt.

Deze verschijning bevestigt Eileen Gu's status als sport- en mode-icoon, waarbij ze Olympisch succes combineert met een magnetische aanwezigheid op sociale media.