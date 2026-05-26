"Nog steeds even adembenemend": Jennifer Lopez trekt in de zon alle ogen naar zich toe.

Voor het Memorial Day-weekend trakteerde de Amerikaanse zangeres Jennifer Lopez haar volgers op een zonnige uitstap. Ze koos voor een witte bikini en een gouden accessoire.

Een Memorial Day-weekend onder de Californische zon.

Jennifer Lopez vierde het Memorial Day-weekend, een van de hoogtepunten van de Amerikaanse kalender, op haar weelderige landgoed in Californië. Ze deelde een reeks zonovergoten foto's op Instagram, waarop te zien is hoe ze ontspant bij haar zwembad.

Trouw aan haar imago als "zonneschijnster" maakte de zangeres van "On the Floor" van de gelegenheid gebruik om tijdens de zomervakantie haar gebruinde huid en ontspannen glimlach te laten zien. Ze belichaamt een bepaald beeld van de Californische levensstijl, met zon, zwembad en momenten met familie. Een setting die haar reputatie waardig is, aangezien ze in de video ook verkoeling zoekt in het water, liggend op een roze opblaasbaar luchtbed.

Een wit tweedelig badpak en een lichaamssieraad.

Wat haar outfit betreft, koos Jennifer Lopez voor eenvoudige elegantie. Ze droeg een witte tweedelige set bestaande uit een strakke driehoekige top en een bikinibroekje dat aan de zijkanten vastgeknoopt werd. Een minimalistisch kledingstuk, een groot contrast met de met pailletten overladen outfits van haar shows in Las Vegas, waarmee ze bewijst dat ze ook de kunst van ingetogen elegantie beheerst.

Het detail dat ieders aandacht trok, was het accessoire. In plaats van klassieke sieraden koos Jennifer Lopez voor een lange gouden ketting die als een soort lichaamssieraad langs haar torso naar beneden viel. Ze maakte de look compleet met een raffia hoed, haar haar opgestoken in een knot en natuurlijke make-up, met gebruinde wangen en glanzende lippen.

Een tweede outfit, helemaal "verfijnd".

De rest van de dag droeg Jennifer Lopez een lange witte linnen jurk met een diepe decolleté en een zwierig silhouet. Verfraaid met gouden borduursels en kanten details, gaf dit etherische kledingstuk een bijna bovenaardse uitstraling, perfect passend bij de zonnige weekendstemming. Van een minimalistisch tweedelig pak tot een romantische linnen jurk, Jennifer Lopez toonde twee complementaire facetten van dezelfde zomergarderobe en demonstreerde daarmee eens te meer haar onberispelijke gevoel voor stijl.

Een familiemoment op zijn landgoed in Bel Air.

Los van de mode, wilde Jennifer Lopez vooral een familiereünie vieren. "De dag doorbrengen met de mensen van wie ik hou. Fijne Memorial Day allemaal," schreef ze bij de foto, waarop ze poseert naast haar tweeling, Max en Emme.

Met deze eenvoudige foto aan het water bewijst Jennifer Lopez eens te meer dat elegantie, natuurlijkheid en zelfvertrouwen perfect samengaan in een wit tweedelig pak en een zorgvuldig gekozen sieraad.