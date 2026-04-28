Prinses Kate Middleton recreëert een iconische look van prinses Diana, 31 jaar later.

Er zitten eenendertig jaar tussen de twee outfits – en toch is de gelijkenis treffend. Op 25 april 2026 woonde Kate Middleton de Anzac Day-herdenkingen bij in een ensemble dat deed denken aan een look die Lady Diana in juli 1995 droeg.
Anzac Day, een ceremonie vol betekenis.
Kate Middleton vertegenwoordigde de Britse koninklijke familie bij de Anzac Day-herdenkingen, zowel bij het Cenotaaf als in Westminster Abbey. Deze dag is jaarlijks gewijd aan het herdenken van Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die in de strijd zijn gesneuveld en aan het eren van hen die hebben gediend – beide landen zijn lid van het Gemenebest.
Een Givenchy-manteljurk die bijna identiek is aan die van Diana.
Voor de gelegenheid droeg Kate een op maat gemaakte manteljurk van Sarah Burton voor Givenchy, in marineblauw, met brede witte revers, een overslagkraag en gestructureerde schouders. De parallel met Diana was direct: in juli 1995, tijdens een bezoek aan Duitsland om nieuwe vlaggen te overhandigen aan het regiment Light Dragoon Guards, droeg Diana een marineblauw rokpak van Catherine Walker.
Deze jurk had vrijwel identieke witte revers, een witte riem en een hoed met brede rand. Kate maakte haar outfit compleet met een bijpassende hoed van Jane Taylor, donkerblauwe pumps van Gianvito Rossi en een tas van DeMellier London, met een rode klaproosbroche op haar jas.
Diana's sieraden moesten de boodschap kracht bijzetten.
"Sieraden als de taal van de gelegenheid"
Deze keuzes bleven niet onopgemerkt bij experts. Nilesh Rakholia, oprichter van het modehuis Abelini, vertelde aan InStyle: "Op een gelegenheid als Anzac Day houdt sieraden op decoratief te zijn en worden ze communicatief. Het gaat om betekenis, continuïteit en respect voor het moment." Hij voegde eraan toe dat Kate "sieraden consequent heeft gebruikt om een gevoel van verbondenheid te creëren", maar dat het "nooit aanvoelt als een kopie. Stukken die met Diana worden geassocieerd, worden in een nieuwe context geplaatst en gedragen op een manier die haar eigen rol, haar eigen moment weerspiegelt."
Een eerbetoon dat deel uitmaakt van een doorlopend geheel.
Dit is niet de eerste keer dat Kate Middleton de herinnering aan Diana visueel oproept tijdens herdenkingsceremonies of belangrijke gelegenheden. De precieze verwijzing naar de kledingstijl van 25 april geeft het echter een bijzonder krachtige dimensie. Geen imitatie, maar een overdracht van haar nagedachtenis.
Een marineblauwe jurkjas en saffieren oorbellen: Kate Middleton had geen woorden nodig om haar boodschap over te brengen tijdens de Anzac Day-herdenkingen. Eenendertig jaar na Diana klinkt die boodschap nog steeds onverminderd door, van generatie op generatie.