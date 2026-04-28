Prinses Kate Middleton recreëert een iconische look van prinses Diana, 31 jaar later.

Er zitten eenendertig jaar tussen de twee outfits – en toch is de gelijkenis treffend. Op 25 april 2026 woonde Kate Middleton de Anzac Day-herdenkingen bij in een ensemble dat deed denken aan een look die Lady Diana in juli 1995 droeg.

Anzac Day, een ceremonie vol betekenis.

Kate Middleton vertegenwoordigde de Britse koninklijke familie bij de Anzac Day-herdenkingen, zowel bij het Cenotaaf als in Westminster Abbey. Deze dag is jaarlijks gewijd aan het herdenken van Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die in de strijd zijn gesneuveld en aan het eren van hen die hebben gediend – beide landen zijn lid van het Gemenebest.

Een Givenchy-manteljurk die bijna identiek is aan die van Diana.

Voor de gelegenheid droeg Kate een op maat gemaakte manteljurk van Sarah Burton voor Givenchy, in marineblauw, met brede witte revers, een overslagkraag en gestructureerde schouders. De parallel met Diana was direct: in juli 1995, tijdens een bezoek aan Duitsland om nieuwe vlaggen te overhandigen aan het regiment Light Dragoon Guards, droeg Diana een marineblauw rokpak van Catherine Walker.

Deze jurk had vrijwel identieke witte revers, een witte riem en een hoed met brede rand. Kate maakte haar outfit compleet met een bijpassende hoed van Jane Taylor, donkerblauwe pumps van Gianvito Rossi en een tas van DeMellier London, met een rode klaproosbroche op haar jas.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Just Jared (@justjared)

Diana's sieraden moesten de boodschap kracht bijzetten.