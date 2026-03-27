Op 40-jarige leeftijd verandert dit model haar kapsel en dat lokt reacties uit.

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

Het Amerikaanse model, televisiepresentatrice, actrice, auteur en activiste Chrissy Teigen verraste haar fans met een nieuwe haarkleur. Bekend om haar kenmerkende lange lokken, koos ze tot ieders verbazing voor een aanzienlijk korter kapsel. De foto, die ze op Instagram deelde, leverde al snel talloze reacties op en bevestigde Chrissy Teigens blijvende invloed in de beautywereld.

Een kort kapsel dat een keerpunt markeert.

Chrissy Teigen heeft onlangs afscheid genomen van haar lange lokken en gekozen voor een strakke, gestructureerde bob. In een Instagram-bericht deelde ze verschillende foto's van haar transformatie, vergezeld van een bericht waarin ze haar gevoel van lichtheid na de haarverandering uitte. De nieuwe coupe heeft een strakke middenscheiding en haar tot op de kaaklijn, wat zorgt voor een moderne en minimalistische look. Dit type bob is populair omdat het het gezicht mooi omlijst en een verfijnd silhouet creëert.

Een transformatie onthuld op Instagram

Om haar nieuwe look te onthullen, deelde Chrissy Teigen een spiegelselfie en een close-up waarop de precisie van de knipbeurt te zien is. In een andere videopost verschijnt ze met een licht golvend kapsel, waarmee ze de veelzijdigheid van deze lengte benadrukt. Ze noemde ook de professionals die hebben bijgedragen aan de transformatie en bevestigde het belang van haarexpertise voor dit type gestructureerde knipbeurt.

Een trend naar meer eenvoud.

Het korte kapsel van Chrissy Teigen past in een bredere trend van onderhoudsarme stijlen die geschikt zijn voor dagelijks gebruik. De rechte bob, een veelgeziene verschijning op de rode loper, blijft een tijdloze klassieker die seizoenen overstijgt zonder aan aantrekkingskracht in te boeten. Door voor een kortere lengte te kiezen, bevestigt het model de huidige trend naar minimalistische looks die structuur en eenvoud vooropstellen.

Met dit nieuwe kapsel laat Chrissy Teigen zien dat een verandering van kapsel een silhouet kan transformeren en tegelijkertijd tijdloze elegantie kan behouden. Deze haarkeuze, die veelvuldig op sociale media is besproken, illustreert de aanhoudende invloed van Chrissy Teigen in de wereld van schoonheid en trends.

Julia P.
Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
In een minimalistische zwarte jurk straalt deze kunstschaatsster op de rode loper.
Nadat ze spijt kreeg van de overmatige vergroting van haar lippen, moedigt ze mensen aan om voor een natuurlijke look te kiezen.

