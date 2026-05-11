"Prachtig": Op 68-jarige leeftijd pronkt Andie MacDowell met haar nieuwe kapsel zonder filters.

Haar zilveren krullen zijn uitgegroeid tot een van Hollywoods meest herkenbare schoonheidskenmerken. Andie MacDowell verraste echter iedereen met een nieuw kapsel: twee gevlochten vlechten. De uitleg achter deze keuze is zowel ontroerend als grappig.

Twee vlechten, een onthulling tijdens het filmen

Op de set van de serie "The Way Home"—waarvan het vierde en laatste seizoen op 19 april 2026 werd uitgezonden—ontdekte Andie MacDowell dit kapsel. Voor haar rol als Delilah "Del" Landry, de matriarch van de familie Landry, droeg ze een pruik. Om haar eigen haar eronder te verbergen, had haar kapper een simpele oplossing gevonden: het in twee kleine vlechtjes vlechten.

"Ik voelde me weer even een kind."

"In seizoen 3 vlocht mijn haarstylist mijn haar om het onder mijn pruik te verbergen. Ik voelde me weer even een kind met mijn twee kleine vlechtjes," schreef ze bij haar selfie. Een onverwachte onthulling voor een actrice die jarenlang bekend stond om haar volumineuze, zilvergrijze krullen – en die duidelijk iets vrolijks heeft gevonden in dit kapsel uit een ander tijdperk.

Een sensationele, ongefilterde selfie

Op de foto die op 10 mei werd geplaatst, is Andie MacDowell te zien met haar zilverkleurige haar in twee strakke vlechten aan weerszijden van haar hoofd, waarvan de uiteinden iets donkerder zijn. Ze draagt een klassiek wit overhemd met kraag, een opvallende bordeauxrode lippenstift en smokey eyeshadow – make-up die contrasteert met de kinderlijke lichtheid van haar kapsel. Het resultaat: een beeld dat zowel onverwacht als authentiek is, en dat meteen een stortvloed aan "Prachtig" reacties opleverde.

Wat als ze het vlechten tot een dagelijkse gewoonte zou maken?

"Er is een deel van mij dat het echt leuk zou vinden om af en toe mijn haar in vlechten te dragen, op een nonchalante manier... Misschien als ik aan het wandelen ben of op het strand," voegde ze eraan toe met een lachende emoji. Deze uitspraak vond meteen weerklank bij haar volgers – velen juichten deze manier toe om lichtheid en vrijheid in kapsels te laten zien, op elke leeftijd.

Een actrice die speelt met haar 'schoonheidsimago'.

Deze selfie met gevlochten haar is geen uitzondering. De afgelopen weken heeft Andie MacDowell geëxperimenteerd met variaties op haar kenmerkende kapsel. Op 15 april werd ze in de Today Show gefotografeerd met een lage paardenstaart met volumineuze krullen en een strakke kruin – wederom een manier om haar haar een nieuwe look te geven zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke uitstraling. Ze experimenteert, probeert dingen uit, lacht – en plaatst het allemaal, zonder filter.

Zilvergrijs als manifest

Andie MacDowell begon in 2020 met de overstap naar natuurlijk haar en heeft daar nooit spijt van gehad. Sindsdien zijn haar zilvergrijze krullen een symbool geworden – dat van een vrouw die weigert te zwichten voor de druk om er "kost wat kost jong uit te zien". Deze post met vlechten sluit niet aan bij dit manifest, maar versterkt het juist: door zichzelf toe te staan kinderlijk, speels en onpretentieus te zijn, bevestigt ze dat vrijheid van normen niet stopt bij haarkleur.

Twee vlechten, een selfie en miljoenen "Prachtig" reacties – Andie MacDowell bewees dat een kapsel uit haar kindertijd een van de meest bevrijdende stijlstatements ooit kan worden. En dat de beste ideeën soms op de filmset ontstaan.