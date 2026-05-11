"Prachtig": Op 68-jarige leeftijd pronkt Andie MacDowell met haar nieuwe kapsel zonder filters.

Fabienne Ba.
@andiemacdowell / Instagram

Haar zilveren krullen zijn uitgegroeid tot een van Hollywoods meest herkenbare schoonheidskenmerken. Andie MacDowell verraste echter iedereen met een nieuw kapsel: twee gevlochten vlechten. De uitleg achter deze keuze is zowel ontroerend als grappig.

Twee vlechten, een onthulling tijdens het filmen

Op de set van de serie "The Way Home"—waarvan het vierde en laatste seizoen op 19 april 2026 werd uitgezonden—ontdekte Andie MacDowell dit kapsel. Voor haar rol als Delilah "Del" Landry, de matriarch van de familie Landry, droeg ze een pruik. Om haar eigen haar eronder te verbergen, had haar kapper een simpele oplossing gevonden: het in twee kleine vlechtjes vlechten.

"Ik voelde me weer even een kind."

"In seizoen 3 vlocht mijn haarstylist mijn haar om het onder mijn pruik te verbergen. Ik voelde me weer even een kind met mijn twee kleine vlechtjes," schreef ze bij haar selfie. Een onverwachte onthulling voor een actrice die jarenlang bekend stond om haar volumineuze, zilvergrijze krullen – en die duidelijk iets vrolijks heeft gevonden in dit kapsel uit een ander tijdperk.

Een sensationele, ongefilterde selfie

Op de foto die op 10 mei werd geplaatst, is Andie MacDowell te zien met haar zilverkleurige haar in twee strakke vlechten aan weerszijden van haar hoofd, waarvan de uiteinden iets donkerder zijn. Ze draagt een klassiek wit overhemd met kraag, een opvallende bordeauxrode lippenstift en smokey eyeshadow – make-up die contrasteert met de kinderlijke lichtheid van haar kapsel. Het resultaat: een beeld dat zowel onverwacht als authentiek is, en dat meteen een stortvloed aan "Prachtig" reacties opleverde.

Wat als ze het vlechten tot een dagelijkse gewoonte zou maken?

"Er is een deel van mij dat het echt leuk zou vinden om af en toe mijn haar in vlechten te dragen, op een nonchalante manier... Misschien als ik aan het wandelen ben of op het strand," voegde ze eraan toe met een lachende emoji. Deze uitspraak vond meteen weerklank bij haar volgers – velen juichten deze manier toe om lichtheid en vrijheid in kapsels te laten zien, op elke leeftijd.

Een actrice die speelt met haar 'schoonheidsimago'.

Deze selfie met gevlochten haar is geen uitzondering. De afgelopen weken heeft Andie MacDowell geëxperimenteerd met variaties op haar kenmerkende kapsel. Op 15 april werd ze in de Today Show gefotografeerd met een lage paardenstaart met volumineuze krullen en een strakke kruin – wederom een manier om haar haar een nieuwe look te geven zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke uitstraling. Ze experimenteert, probeert dingen uit, lacht – en plaatst het allemaal, zonder filter.

Zilvergrijs als manifest

Andie MacDowell begon in 2020 met de overstap naar natuurlijk haar en heeft daar nooit spijt van gehad. Sindsdien zijn haar zilvergrijze krullen een symbool geworden – dat van een vrouw die weigert te zwichten voor de druk om er "kost wat kost jong uit te zien". Deze post met vlechten sluit niet aan bij dit manifest, maar versterkt het juist: door zichzelf toe te staan kinderlijk, speels en onpretentieus te zijn, bevestigt ze dat vrijheid van normen niet stopt bij haarkleur.

Twee vlechten, een selfie en miljoenen "Prachtig" reacties – Andie MacDowell bewees dat een kapsel uit haar kindertijd een van de meest bevrijdende stijlstatements ooit kan worden. En dat de beste ideeën soms op de filmset ontstaan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
In een spectaculaire jurk trekt deze atlete alle ogen naar zich toe op de rode loper.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In een spectaculaire jurk trekt deze atlete alle ogen naar zich toe op de rode loper.

De Chinees-Amerikaanse Olympische skiester Eileen Gu zorgde op 9 mei 2026 voor een sensatie tijdens het Gold Gala...

Elizabeth Hurley toont trots haar figuur bij het zwembad.

De Britse actrice, model en producente Elizabeth Hurley deelde onlangs een reeks zonovergoten foto's op haar Instagram-account, waarop...

Demi Moore, een grootmoeder, plaatst een foto met haar kleindochter.

Demi Moore vierde Moederdag (10 mei in de VS) niet op de gebruikelijke manier. De Amerikaanse actrice, producente...

"Een gracieus gezicht": de schoonheid van dit Italiaanse model intrigeert internetgebruikers.

Het Italiaanse model Vittoria Ceretti deelde een spontane foto op haar Instagram-account, met een natuurlijke selfie als omslagfoto...

Op 55-jarige leeftijd weet Claudia Schiffer te betoveren met een romantische uitstraling.

Er zijn foto's die eruitzien als ansichtkaarten uit Engeland. Het Duitse model, actrice en filmproducente Claudia Schiffer deelde...

Madonna betovert met een theatrale look en een spectaculair gotisch silhouet.

Wanneer Madonna over de rode loper van het Met Gala loopt, weten we van tevoren dat we een...