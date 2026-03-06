Zangeres Rosalía doet een onverwachte uitspraak over haar ideale man.

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Tijdens een interview met Spotify in Buenos Aires deed de Spaanse singer-songwriter, muzikant, producer en actrice Rosalía een schokkende uitspraak over haar liefdescriteria: "Mijn ideale man? Hij moet homo zijn." Dit antwoord verraste velen en wakkerde de speculatie over haar seksuele fluïditeit opnieuw aan.

Assertieve flexibiliteit, zonder labels.

Tijdens Spotify's A/Presenta vroeg de Argentijnse schrijfster Mariana Enríquez aan Rosalía: "Welke eigenschap waardeer je het meest in mannen?" Rosalía antwoordde meteen: "Dat hij homo is." De twee vrouwen barstten in lachen uit, waarop Mariana Enríquez eraan toevoegde: "Nou ja, we zijn met z'n tweeën!"

Rosalía legt uit: "Het is grappig dat we die twee dingen van elkaar scheiden, want het eerste wat iemand aantrekt, is een eigenschap die die persoon bezit." Voor vrouwen hecht ze veel waarde aan humor. In 2024 verduidelijkte Rosalía in een interview met ELLE magazine: "Ik denk aan vrijheid. Dat is wat me leidt," waarmee ze elke rigide categorie afwijst.

Verleden met Hunter Schafer en geruchten

Rosalía had in 2019 kortstondig een relatie met de Amerikaanse actrice, regisseur, scenarioschrijfster en model Hunter Schafer ("Euphoria"). Hunter bevestigde in 2024 dat ze een "mooie en blijvende vriendschap" hadden. De zangeres, die heeft samengewerkt met de Amerikaanse singer-songwriter en actrice Billie Eilish en rapper Bad Bunny, voegt zich bij de cast van het derde seizoen van de serie "Euphoria".

Een uitspraak die veel ophef veroorzaakt.

Deze openhartigheid weerspiegelt de evolutie van normen: het vieren van diepe vriendschap, humor en vrijheid voorbij gender. Rosalía belichaamt waarschijnlijk een flexibele generatie waarin liefde niet in categorieën wordt ingedeeld.

Uiteindelijk is Rosalía zowel verontrustend als bevrijdend. Dit intieme verhaal over relaties viert de vloeibaarheid van de liefde zonder taboes en herinnert ons eraan dat aantrekkingskracht labels overstijgt. Een superster die in vrijheid leeft – en dat is inspirerend!

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
De elegantie van dit Britse model is betoverend in Parijs.
Article suivant
Op 60-jarige leeftijd verrast Brooke Shields met een bohemian look.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Op 60-jarige leeftijd verrast Brooke Shields met een bohemian look.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields schitterde op de eerste rij van Chloé tijdens haar eerste Paris...

De elegantie van dit Britse model is betoverend in Parijs.

Het Britse model en actrice Rosie Huntington-Whiteley verovert Instagram vanuit de Franse hoofdstad. Haar fotocarrousel, met als simpel...

Deze Formule 1-coureur deelt foto's van zijn bruiloft en ontroert fans.

Ferrari-ster Charles Leclerc heeft details achter de schermen onthuld van zijn "geheime" burgerlijke huwelijksvoltrekking met Alexandra Saint Mleux,...

"Ik voel me bevoorrecht": Dit topmodel deelt haar dagelijkse leven als moeder.

Gisele Bündchen, het Braziliaanse supermodel dat lange tijd geassocieerd werd met de catwalk en internationale campagnes, spreekt nu...

Met "discokrullen" verrast Jessica Alba in een jurk geïnspireerd op de jaren 70.

Jessica Alba maakt een triomfantelijke terugkeer naar de retro-esthetiek met een reeks foto's op Instagram die teruggrijpen naar...

"Katten zijn geen vriendelijke dieren": de opmerkingen van deze zanger zorgen voor controverse.

De Amerikaanse rapper Doechii veroorzaakte onlangs een storm van reacties op het forum Threads door botweg te stellen...