Search here...

Door te onthullen dat ze een relatie heeft met een vrouw, schokt deze Thaise idool haar fans.

Léa Michel
@miu.miusic/Instagram

In Thailand, net als elders in Azië, blijven de liefdeslevens van idolen (of "idols", de Engelse term die in Japan wordt gebruikt) vaak in taboe gehuld, vooral als het gaat om relaties tussen mensen van verschillende achtergronden. Actrice en voormalig idol "Miusic" Praewa Suthamphong ging tegen deze heersende opvatting in door tijdens een livestream met haar fans openlijk over haar relatie met een vrouw te spreken. Haar publieke verklaring, die bij sommigen tot verbazing en schok leidde en bij anderen juist veel steun oogstte, heeft het debat over de zichtbaarheid van de LGBT+-gemeenschap in de idolenindustrie opnieuw aangewakkerd.

Van BNK48 tot gevierde actrice

Miusic verwierf aanvankelijk bekendheid als oprichtend lid van BNK48, de Bangkokse tak van het beroemde AKB48-concept, waar ze zich in 2017 bij aansloot voordat ze in 2022 "afstudeerde". Tegelijkertijd stortte ze zich op de filmwereld en trok de aandacht met de film "Where We Belong" (2019), waarvoor ze de prijs voor Beste Bijrolactrice won tijdens de 29e Suphannahong Awards. Vervolgens speelde ze hoofdrollen in series zoals "Thun Thai" en "Runaway".

Een live onthulling voor zijn fans

Begin januari 2026 beantwoordde "Miusic" Praewa Suthamphong tijdens een livestream met haar fans vragen over haar carrière en rollen... voordat ze over haar privéleven sprak. Ze onthulde dat ze momenteel een vriendin heeft, maar benadrukte dat ze geen beroemdheid is en haar daarom liever niet voor de camera laat zien, uit respect en ter bescherming van haar.

Een idool dat haar queer-identiteit omarmt.

Deze onthulling kwam niet uit de lucht vallen: Miusic had al eerder uitgelegd dat ze zich als panseksueel identificeerde toen haar gevraagd werd naar haar interesse in GL-projecten (girls love). Door vandaag haar relatie met een vrouw te bevestigen, brengt ze haar eerdere uitspraken in lijn met haar publieke imago, wat door veel fans wordt toegejuicht als een gebaar van oprechtheid en moed.

Hoewel het nieuws sommige kijkers, die gewend zijn aan idolen die "gepolijst" en "neutraal" zijn in hun relaties, wellicht zal verrassen of zelfs choqueren, benadrukken veel online commentatoren het belang van deze openheid in de Aziatische context. Voor haar fans is het zien van een voormalig populair idool dat openlijk haar relatie beleeft terwijl ze een succesvolle acteercarrière nastreeft, een krachtige boodschap: het is mogelijk om jezelf te zijn zonder je positie in de industrie op te geven.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Zo elegant": Jennifer Lawrence trekt alle aandacht in een gewaagde jurk.
Article suivant
« Magnifique » : Sharon Stone, 67 ans, fait sensation dans un look à couper le souffle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Zo elegant": Jennifer Lawrence trekt alle aandacht in een gewaagde jurk.

Jennifer Lawrence beheerst de kunst van de rode loper als geen ander actrices van haar generatie. Ze was...

In een rode jurk laat Jennifer Lopez haar "showgirl"-kant zien.

In een rode jurk omarmt Jennifer Lopez volledig haar showgirl-kant en levert ze een van de meest spectaculaire...

De reactie van Kendall Jenner op geruchten over plastische chirurgie verdeelt de fans.

Kendall Jenner beweert nooit plastische chirurgie aan haar gezicht te hebben ondergaan en geeft alleen toe twee keer...

Op 35-jarige leeftijd durft Margot Robbie een jurk met een "plastic" effect te dragen.

Aan de vooravond van de langverwachte release van Emerald Fennells film "Wuthering Heights" staat Margot Robbie opnieuw in...

Met haar strandlooks laat Lara Raj de Malediven stralen.

Lara Raj, lid van de Amerikaanse groep KATSEYE, schittert op de Malediven met een reeks outfits die haar...

Op 58-jarige leeftijd keert Pamela Anderson terug naar haar iconische blonde haar.

Pamela Anderson begint 2026 door terug te keren naar haar roots – letterlijk en figuurlijk. Na een aantal...

© 2025 The Body Optimist