Door te onthullen dat ze een relatie heeft met een vrouw, schokt deze Thaise idool haar fans.

In Thailand, net als elders in Azië, blijven de liefdeslevens van idolen (of "idols", de Engelse term die in Japan wordt gebruikt) vaak in taboe gehuld, vooral als het gaat om relaties tussen mensen van verschillende achtergronden. Actrice en voormalig idol "Miusic" Praewa Suthamphong ging tegen deze heersende opvatting in door tijdens een livestream met haar fans openlijk over haar relatie met een vrouw te spreken. Haar publieke verklaring, die bij sommigen tot verbazing en schok leidde en bij anderen juist veel steun oogstte, heeft het debat over de zichtbaarheid van de LGBT+-gemeenschap in de idolenindustrie opnieuw aangewakkerd.

Van BNK48 tot gevierde actrice

Miusic verwierf aanvankelijk bekendheid als oprichtend lid van BNK48, de Bangkokse tak van het beroemde AKB48-concept, waar ze zich in 2017 bij aansloot voordat ze in 2022 "afstudeerde". Tegelijkertijd stortte ze zich op de filmwereld en trok de aandacht met de film "Where We Belong" (2019), waarvoor ze de prijs voor Beste Bijrolactrice won tijdens de 29e Suphannahong Awards. Vervolgens speelde ze hoofdrollen in series zoals "Thun Thai" en "Runaway".

Een live onthulling voor zijn fans

Begin januari 2026 beantwoordde "Miusic" Praewa Suthamphong tijdens een livestream met haar fans vragen over haar carrière en rollen... voordat ze over haar privéleven sprak. Ze onthulde dat ze momenteel een vriendin heeft, maar benadrukte dat ze geen beroemdheid is en haar daarom liever niet voor de camera laat zien, uit respect en ter bescherming van haar.

"Ik heb een vriendin. Mijn vriendin – ze werkt niet in deze branche, ze heeft haar eigen leven, dus ik wil haar niet in de livestream betrekken, ik moet haar privacy respecteren, dus ik wil haar niet te veel noemen. Maar ja, ze is mijn vriendin." Ik ben helemaal weg van Miusic en ik vind het geweldig hoe relaxed haar fans zijn 💖 pic.twitter.com/ojuzpHsDrY — f ⋆.˚ 𓃠 runawayholic (@hifrom_flo) 9 januari 2026

Een idool dat haar queer-identiteit omarmt.

Deze onthulling kwam niet uit de lucht vallen: Miusic had al eerder uitgelegd dat ze zich als panseksueel identificeerde toen haar gevraagd werd naar haar interesse in GL-projecten (girls love). Door vandaag haar relatie met een vrouw te bevestigen, brengt ze haar eerdere uitspraken in lijn met haar publieke imago, wat door veel fans wordt toegejuicht als een gebaar van oprechtheid en moed.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Hoewel het nieuws sommige kijkers, die gewend zijn aan idolen die "gepolijst" en "neutraal" zijn in hun relaties, wellicht zal verrassen of zelfs choqueren, benadrukken veel online commentatoren het belang van deze openheid in de Aziatische context. Voor haar fans is het zien van een voormalig populair idool dat openlijk haar relatie beleeft terwijl ze een succesvolle acteercarrière nastreeft, een krachtige boodschap: het is mogelijk om jezelf te zijn zonder je positie in de industrie op te geven.