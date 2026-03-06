De elegantie van dit Britse model is betoverend in Parijs.

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Het Britse model en actrice Rosie Huntington-Whiteley verovert Instagram vanuit de Franse hoofdstad. Haar fotocarrousel, met als simpel onderschrift "Een mooie dag in Parijs", toont een minimalistische look die haar volgers in vervoering brengt.

Complete coltrui- en leren look

Op verschillende foto's, genomen voor een Haussmann-deur, draagt Rosie Huntington-Whiteley een zwarte coltrui met lange mouwen, ingestopt in een nauwsluitende kokerrok die haar rondingen perfect accentueert. Een dunne riem benadrukt haar taille, terwijl een slank horloge en een gestructureerde zwarte clutch deze typisch Parijse look completeren.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Rosie HW (@rosiehw)

Een donkere zonnebril en iconisch golvend blond haar.

Haar golvende blonde haar valt vrijelijk naar beneden en omlijst haar gezicht, dat verborgen zit achter een oversized zwarte zonnebril. Dit 'mysterie', gecombineerd met de perfecte snit, creëert een magnetisch effect: moeiteloze elegantie en absolute chic.

Parijs als perfecte achtergrond

De verschillende foto's, genomen vanaf dezelfde plek voor deze chique deur met verguld ijzerwerk, tonen Rosie Huntington-Whiteley vanuit verschillende hoeken: profiel, driekwartaanzicht en recht in de camera kijkend. Het natuurlijke licht accentueert de textuur van het leer en het zwart-beige contrast. Het eenvoudige onderschrift: "Een mooie dag in Parijs" – dat duizenden likes opleverde.

Rosie, de belichaming van Brits-Parijse chic.

Het Britse model en actrice, voormalig Victoria's Secret Angel, blinkt uit in deze chique minimalistische stijl. Een aansluitende trui, een leren kokerrok, een oversized zonnebril: een gegarandeerd succesformule die Londen en Parijs combineert. Fans zijn lyrisch: "Perfect", "Pure elegantie", "Rosie, de koningin van Parijs."

Met haar zwarte coltrui en beige leren rok voor een Haussmann-deur, vangt Rosie Huntington-Whiteley de essentie van Parijse chic. Deze Instagram-carrousel, "Een mooie dag in Parijs", is een meesterwerk in minimalistische elegantie: eenvoudig, sculpturaal, onweerstaanbaar.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
Deze Formule 1-coureur deelt foto's van zijn bruiloft en ontroert fans.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Deze Formule 1-coureur deelt foto's van zijn bruiloft en ontroert fans.

Ferrari-ster Charles Leclerc heeft details achter de schermen onthuld van zijn "geheime" burgerlijke huwelijksvoltrekking met Alexandra Saint Mleux,...

"Ik voel me bevoorrecht": Dit topmodel deelt haar dagelijkse leven als moeder.

Gisele Bündchen, het Braziliaanse supermodel dat lange tijd geassocieerd werd met de catwalk en internationale campagnes, spreekt nu...

Met "discokrullen" verrast Jessica Alba in een jurk geïnspireerd op de jaren 70.

Jessica Alba maakt een triomfantelijke terugkeer naar de retro-esthetiek met een reeks foto's op Instagram die teruggrijpen naar...

"Katten zijn geen vriendelijke dieren": de opmerkingen van deze zanger zorgen voor controverse.

De Amerikaanse rapper Doechii veroorzaakte onlangs een storm van reacties op het forum Threads door botweg te stellen...

"Schitterend": Nicole Kidman durft een spectaculaire rok te dragen op de rode loper.

Nicole Kidman schitterde op de New Yorkse première van "Scarpetta" in een ultrachique, volledig zwarte outfit. De Australische...

Op 67-jarige leeftijd trekt Jamie Lee Curtis de aandacht in een elegante zwarte jurk.

Jamie Lee Curtis bewees opnieuw haar meesterschap op de rode loper door te kiezen voor een eenvoudige maar...