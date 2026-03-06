De elegantie van dit Britse model is betoverend in Parijs.

Het Britse model en actrice Rosie Huntington-Whiteley verovert Instagram vanuit de Franse hoofdstad. Haar fotocarrousel, met als simpel onderschrift "Een mooie dag in Parijs", toont een minimalistische look die haar volgers in vervoering brengt.

Complete coltrui- en leren look

Op verschillende foto's, genomen voor een Haussmann-deur, draagt Rosie Huntington-Whiteley een zwarte coltrui met lange mouwen, ingestopt in een nauwsluitende kokerrok die haar rondingen perfect accentueert. Een dunne riem benadrukt haar taille, terwijl een slank horloge en een gestructureerde zwarte clutch deze typisch Parijse look completeren.

Een donkere zonnebril en iconisch golvend blond haar.

Haar golvende blonde haar valt vrijelijk naar beneden en omlijst haar gezicht, dat verborgen zit achter een oversized zwarte zonnebril. Dit 'mysterie', gecombineerd met de perfecte snit, creëert een magnetisch effect: moeiteloze elegantie en absolute chic.

Parijs als perfecte achtergrond

De verschillende foto's, genomen vanaf dezelfde plek voor deze chique deur met verguld ijzerwerk, tonen Rosie Huntington-Whiteley vanuit verschillende hoeken: profiel, driekwartaanzicht en recht in de camera kijkend. Het natuurlijke licht accentueert de textuur van het leer en het zwart-beige contrast. Het eenvoudige onderschrift: "Een mooie dag in Parijs" – dat duizenden likes opleverde.

Rosie, de belichaming van Brits-Parijse chic.

Het Britse model en actrice, voormalig Victoria's Secret Angel, blinkt uit in deze chique minimalistische stijl. Een aansluitende trui, een leren kokerrok, een oversized zonnebril: een gegarandeerd succesformule die Londen en Parijs combineert. Fans zijn lyrisch: "Perfect", "Pure elegantie", "Rosie, de koningin van Parijs."

Met haar zwarte coltrui en beige leren rok voor een Haussmann-deur, vangt Rosie Huntington-Whiteley de essentie van Parijse chic. Deze Instagram-carrousel, "Een mooie dag in Parijs", is een meesterwerk in minimalistische elegantie: eenvoudig, sculpturaal, onweerstaanbaar.