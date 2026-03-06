Deze Formule 1-coureur deelt foto's van zijn bruiloft en ontroert fans.

Ferrari-ster Charles Leclerc heeft details achter de schermen onthuld van zijn "geheime" burgerlijke huwelijksvoltrekking met Alexandra Saint Mleux, waarmee hij miljoenen fans ontroerde met de eenvoud en elegantie van deze intieme dag. De foto's die op Instagram werden gedeeld, tonen een stralend paar en oprechte liefde.

Een ontroerende burgerlijke ceremonie in Monaco.

Op 28 februari 2026 gaven Charles en Alexandra elkaar het jawoord tijdens een discrete burgerlijke ceremonie. Hij droeg een crèmekleurig pak met een grijze stropdas, en zij een lange ivoorkleurige kanten jurk met glinsterende vlindermotieven. Charles schreef bij de foto: "Een dag die we nooit zullen vergeten. Deel 1 zit erop, deel 2 volgt volgend jaar met al onze dierbaren."

Legendarisch vertrek in een klassieke Ferrari

Het pasgetrouwde stel reed weg in een Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957 (ter waarde van 9 miljoen pond), hij achter het stuur en zij met haar witte boeket. Deze foto, met Monaco en de zee op de achtergrond, ging viraal en zorgde voor veel reacties: "Het lijkt wel een film", "Magisch moment". Hun hond Leo, in een mini-smoking, poseerde met hen in de auto – de onverwachte ster van de dag.

Alexandra deelt haar vreugde op Instagram.

Alexandra Saint Mleux plaatste een portretfoto vanaf een balkon met uitzicht op zee: "Droom. Ik kan niet wachten om volgend jaar weer met je te trouwen." Haar Instagram-bio luidt nu "Alexandra Leclerc 🦋", waarmee dit nieuwe hoofdstuk wordt bezegeld.

Fans in tranen door zoveel schoonheid

De reacties zijn vol emotie: "Het is zo mooi," "Schitterend, jullie verdienen al het geluk." Velen prijzen de discretie van het stel, in tegenstelling tot de gebruikelijke pronkzucht van F1-coureurs.

Van het verzoek tot de dubbele viering

Na een romantisch aanzoek in november 2025 markeert deze burgerlijke ceremonie "deel 1". Een groot familiefeest staat gepland voor 2027. Ze zijn al twee jaar samen en vormen het meest bewonderde F1-koppel.

Met deze beelden van een burgerlijk huwelijk dat zowel chic als intiem was, transformeerden Charles Leclerc en Alexandra Saint Mleux een privé-moment tot een universeel moment. Hun legendarische Ferrari, Leo in smoking en hun oprechte liefdesverklaringen zijn werkelijk ontroerend: dit is de ware Grand Prix van de liefde.

