Deze "gedurfde" look van de 67-jarige zangeres Madonna laat niemand onverschillig.

Madonna doet nooit iets halfslachtig, en 25 april 2026 in West Hollywood was daarop geen uitzondering. Voor haar verrassingsoptreden in Club Confessions droeg de Amerikaanse singer-songwriter een outfit die meteen de sociale media in vuur en vlam zette.

Een geheim feest ter onthulling van "Confessions II".

In de nacht van 25 april 2026 maakte Madonna een verrassingsoptreden in The Abbey, een bekende club in West Hollywood, voor een besloten feest op uitnodiging genaamd "Club Confessions Los Angeles". Het programma omvatte dj-sets van Stuart Price – haar samenwerkingspartner op "Confessions II" – en van Romy en Mez Monty, terwijl Madonna het publiek begroette en danste op nieuwe nummers van haar langverwachte album, waaronder haar nieuwste single, "I Feel So Free".

Onder de gasten bevonden zich de Amerikaanse singer-songwriter Addison Rae, het Britse model en actrice Cara Delevingne, de Italiaans-Amerikaanse actrice en model Julia Fox, de Britse zangeres en muzikante Lily Allen, de Britse Olympische kampioen schoonspringen Tom Daley en de Amerikaanse singer-songwriter van Albanees-Macedonische afkomst Bebe Rexha.

Een poederroze look die zowel romantisch als gedurfd is.

Voor de gelegenheid koos Madonna voor een gestructureerd, poederroze korset, gecombineerd met een bijpassende minirok met kanten rand, afgemaakt met een zwierige, lichtroze sluier die een subtiel contrast vormde. Netkousen, zwarte leren dijhoge laarzen, doorszichtige handschoenen die bij de outfit pasten en een roodgetinte zonnebril maakten de look compleet, die op zelfverzekerde wijze romantiek combineerde met een scherpe rand.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Just Jared (@justjared)

Fans zijn overtuigd, sociale media bruisen ervan.

De foto's die op Instagram werden geplaatst, gingen onmiddellijk online rond en zorgden voor een lawine aan enthousiaste reacties. "De koningin ", "De koningin is terug", "Verbluffend" : de reacties stroomden binnen en prezen Madonna's vermogen om een volledig eigen stijl te creëren, zonder concessies te doen aan leeftijd of conventies.

"Confessions II", het meest verwachte album van het jaar.

"Confessions II" is het directe vervolg op "Confessions on a Dance Floor", een van Madonna's meest geprezen albums uit haar carrière, uitgebracht in 2005. De avond van 25 april markeerde een nieuwe fase in de promotiecampagne voor dit project, slechts enkele dagen nadat de zangeres een opvallend optreden had gegeven op Coachella naast Sabrina Carpenter.

Kortom, Madonna beheerst de kunst van het verrassen net zo goed als de podiumpresentatie. Met zorgvuldig uitgedachte communicatiestrategieën, een gevoel voor drama en een scherp gevoel voor esthetiek bewijst ze eens te meer dat ze een onmisbare figuur is in de wereldwijde popcultuur.