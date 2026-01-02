"Als je zo'n lichaam had, zou je hetzelfde doen": Jennifer Lopez reageert op kritiek op haar outfit.

Jennifer Lopez is niet van plan zich te verontschuldigen voor haar stijl. Tijdens een concert in Las Vegas reageerde ze op humoristische wijze op critici die haar te provocerend vonden of vonden dat ze niet voor haar leeftijd gekleed was. Ze zei tegen haar publiek: "Als jullie zo'n lichaam hadden, zouden jullie hetzelfde doen" – een uitspraak die viraal ging en haar filosofie perfect samenvat.

Ze werd bekritiseerd vanwege haar outfits en reageerde daarop op het podium.

Tijdens de première van haar show "Jennifer Lopez: Up All Night Live in Las Vegas" nam ze even de tijd om direct te reageren op de opmerkingen die ze op sociale media krijgt: "Waarom kleedt ze zich altijd zo?" , "Waarom kleedt ze zich niet naar haar leeftijd?" .

In plaats van zichzelf te verdedigen, koos J.Lo voor ironie en zelfspot. Ze legde uit dat ze na zoveel jaren in de branche had geleerd om online haat te negeren, wat ze omschreef als "de meest trieste en gemene plek ter wereld", hoewel ze erkende dat sommige reacties haar wel aan het lachen maakten. Vervolgens kwam ze met haar clou: "Als je dat lichaam had, zou je hetzelfde doen", waarna ze zich omdraaide om zich backstage om te kleden.

Een duidelijke visie op ouderdom en het lichaam.

Jennifer Lopez heeft jarenlang een ontspannen houding ten opzichte van ouder worden gepromoot. In een interview met Harper's Bazaar in 2028 legde ze uit dat ze vaak positieve affirmaties herhaalde zoals "Ik ben jong en tijdloos" en benadrukte dat leeftijd meer "in je hoofd zit" dan in het getal zelf.

Jennifer Lopez zegt ook dat ze met het ouder worden heeft geleerd om milder voor zichzelf te zijn: om haar sterke en zwakke punten beter te begrijpen, om positief over zichzelf te durven spreken en om kritiek niet langer te laten bepalen hoe ze zich kleedt of presenteert. Haar podiumoutfits worden dan een verlengstuk van deze houding: een lichaam dat geaccepteerd en zelfverzekerd is, en niet langer verborgen hoeft te worden simpelweg omdat het een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Tussen online kritiek en een vertrouwensmodel

Op sociale media is haar uitspraak "Als je dat lichaam had, zou je hetzelfde doen" controversieel. Sommigen zien het als arrogantie of een impliciete oproep om een "perfect" lichaam te hebben; anderen interpreteren het als een boodschap van vrijheid: een 56-jarige vrouw die weigert in een hokje geplaatst te worden als "verstandig en discreet" en blijft dragen wat ze mooi vindt.

Jennifer Lopez maakt in ieder geval één ding duidelijk: ze laat zich niet door trollen of leeftijdsnormen dicteren wat haar kledingkeuze betreft. De onderliggende boodschap is helder: haar lichaam, haar keuzes, haar manier van stralen – en iedereen is vrij om hetzelfde te doen met zijn of haar eigen lichaam.