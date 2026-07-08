Het 37-jarige model Candice Swanepoel belichaamt perfect de trend van "casual luxury".

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

Het Zuid-Afrikaanse model Candice Swanepoel deelde op Instagram een zomerse look die perfect aansluit bij een van de populairste trends van dit moment: 'casual luxury'. In een volledig ivoorkleurige outfit, die zowel comfortabel als verfijnd is, wist ze haar volgers te betoveren.

Een volledig ivoren look

Voor deze post koos Candice Swanepoel voor een monochrome outfit in een delicate ivoorkleur, zoals te zien is op de derde foto. Ze droeg een geribbelde minirok met een bijpassende, losvallende top. Daaroverheen droeg ze een lange kasjmier cardigan in dezelfde crèmekleur, wat een behaaglijk en omhullend effect aan het silhouet gaf. Een subtiel elegante en perfect uitgevoerde crèmekleurige outfit.

De trend van 'casual luxe'

Deze look illustreert perfect de steeds populairdere trend van 'casual luxury', oftewel 'athleisure'. Het concept? Comfortabele kledingstukken, geïnspireerd op sport- en loungewear, verheffen tot volwaardige mode-outfits. Zachte stoffen, vloeiende snitten en neutrale tinten zorgen voor een combinatie van comfort en verfijning. Door te kiezen voor een ivoorkleurig palet en luxueuze materialen zoals kasjmier, heeft Candice Swanepoel een bijzonder chique versie van deze trend gecreëerd, met een perfecte balans tussen comfort en elegantie.

Fans overtuigd

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, voor een golf van enthousiaste reacties. In de reacties overlaadden internetgebruikers Candice Swanepoel met complimenten. "Gewoonweg onweerstaanbaar", "Als we het over schoonheid hebben, ben jij de eerste aan wie we denken", waren slechts enkele van de vele bewonderende berichten. Al deze reacties bevestigen de blijvende populariteit van Candice Swanepoel, die miljoenen volgers heeft.

Met deze volledig ivoorkleurige outfit bewijst Candice Swanepoel dat elegantie en comfort perfect hand in hand kunnen gaan. Ze tilt de trend van 'casual luxury' naar een hoger niveau en creëert een look die zowel knus als verfijnd is. Het zal haar fans, die altijd reikhalzend uitkijken naar haar stijl, ongetwijfeld in vervoering brengen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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