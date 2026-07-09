Op 45-jarige leeftijd geeft Jessica Alba een inkijkje in haar zonnige vakantie.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

De Amerikaanse actrice en ondernemer Jessica Alba deelde via Instagram een zonnige impressie van haar recente vakantie in een idyllische tropische omgeving. Tussen spectaculaire landschappen en momenten van ontspanning door bood ze haar volgers een vakantie vol zonneschijn en rust.

Een uitje in een paradijselijke omgeving

Voor deze meidenvakantie koos Jessica Alba voor de kust van Nā Pali op het eiland Kauai, Hawaï – een plek die ze eerder al omschreef als een van haar favorieten. Op de foto's straalt ze van geluk terwijl ze poseert bij de ingang van een zeegrot, met op de achtergrond indrukwekkende rotsformaties en het sprankelende blauwe water. Met een grote strohoed en zonnebril poseert Jessica Alba speels naast een vriendin (Jen Kroog Rosenberg) in een duidelijk ontspannen en vrolijke sfeer.

Een verblijf gericht op welzijn.

Naast het prachtige landschap voelde deze vakantie als een verkwikkende retraite. Op een van de foto's is Jessica Alba te zien die mediteert, zittend op een rots bij een beekje, met twee stenen in haar handen, haar blik gericht op de omringende vegetatie. Een rustgevend beeld, typerend voor Jessica Alba's imago, aangezien ze zich sterk inzet voor welzijn. Tussen weelderige natuur en momenten van rust belichaamt deze reis duidelijk de essentie van even helemaal loskomen van de dagelijkse sleur.

Een voldane vrouw en actrice.

Naast deze vakantie lijkt Jessica Alba te genieten van een rustige en bevredigende periode. De actrice, moeder van drie kinderen, combineert met succes haar carrière met haar eigen bedrijf, The Honest Company. Nadat ze bekendheid verwierf op het witte doek voordat ze een succesvolle zakenvrouw werd, streeft ze nu naar een evenwicht tussen haar professionele leven, gezin en vrije tijd, zoals blijkt uit deze vakantie.

Met deze glimp van haar vakantie op Hawaï luidt Jessica Alba een zomer van pure ontspanning in. Tussen idyllische landschappen, meditatie en ontmoetingen met de natuur bewijst de actrice dat ze weet hoe ze van het moment moet genieten. Het zal haar fans ongetwijfeld in verrukking brengen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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