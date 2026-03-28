Anne Hathaway uitte naar verluidt haar bezorgdheid over de normen in de mode-industrie, omdat ze geconfronteerd werd met modellen die "te dun" werden bevonden.

Tijdens de opnames van de langverwachte "The Devil Wears Prada 2" zou Anne Hathaway haar zorgen hebben geuit over de weergave van bepaalde lichaamsidealen in de mode-industrie. Volgens haar tegenspeelster, de Amerikaanse actrice Meryl Streep, wilde Hathaway de aanwezigheid van figuren die als "te dun" werden beschouwd in de film vermijden, en benadrukte ze het belang van een meer evenwichtige representatie. Dit standpunt wakkert het debat over de evolutie van esthetische criteria in mode en film opnieuw aan.

Waakzaamheid ten aanzien van representaties in de mode

In een interview met Harper's Bazaar legde Meryl Streep uit dat ze verrast was door de slankheid van sommige modellen die ze tijdens de voorbereidingen voor de film op modeshows zag: "Het viel me op dat de modellen niet alleen mooi en jong waren – ze zagen er allemaal jong uit – maar ook alarmerend dun." De actrice omschreef het als een onverwachte indruk en merkte op dat het thema lichaamsdiversiteit de afgelopen jaren al tot discussies had geleid.

Volgens haar attendeerde Anne Hathaway het productieteam snel op het probleem van het lichaamsbeeld in de film, dat te ver verwijderd werd geacht van een realistische of verantwoorde weergave: "Ik dacht dat dit allemaal jaren geleden al was opgelost. Annie merkte het ook op en ze haastte zich om met de producenten te praten. Ze kreeg de belofte dat de modellen in de modeshow die we voor onze film aan het voorbereiden waren, niet zo dun zouden zijn! Ze is een fantastisch mens." Dit initiatief maakt deel uit van een bredere discussie over lichaamsbeeld in de creatieve industrie.

Een film waar het publiek reikhalzend naar uitkeek.

" The Devil Wears Prada 2 ", een direct vervolg op de cultklassieker uit 2006, brengt iconische personages terug, waaronder Miranda Priestly, gespeeld door Meryl Streep, en Andy Sachs, vertolkt door Anne Hathaway. Het scenario volgt de ontwikkeling van hun carrières bijna twintig jaar na de gebeurtenissen in de eerste film.

Een verandering in de verwachtingen binnen de branche.

De kwestie van lichaamsrepresentatie in mode en film is al jarenlang onderwerp van regelmatige discussies. Talrijke initiatieven zijn genomen om meer diversiteit in lichaamsvormen te stimuleren in reclamecampagnes en op de catwalk. Het standpunt van Anne Hathaway illustreert een groeiend besef van de impact van beelden die aan het grote publiek worden gepresenteerd, met name aan jongere generaties.

Zoals Meryl Streep meldt, draagt Anne Hathaway met deze actie bij aan het hernieuwde debat over lichaamsidealen in de mode-industrie. Nu "The Devil Wears Prada 2" binnenkort in de bioscoop verschijnt, illustreert deze focus op de representatie van lichamen de veranderende verwachtingen van zowel het publiek als professionals ten aanzien van het beeld dat film en mode uitstralen.