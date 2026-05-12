Op 47-jarige leeftijd schittert Kate Hudson op de rode loper in een saffraankleurige jurk.

Er zijn kleuren die de lente beter aankondigen dan welke bloem ook. De Amerikaanse actrice en producente Kate Hudson verscheen onlangs op de rode loper van het Egyptian Theatre in Los Angeles in een stralende saffraangele jurk die de Californische zon bijna evenaarde. De gelegenheid? De première van de Netflix-documentaire "Marty, Life Is Short", die de carrière van haar vriend Martin Short belicht. En ze presenteerde een van de meest adembenemende lentelooks van het seizoen.

Een jurk vol licht

Voor de avond droeg Kate Hudson een creatie van Tod's uit de prêt-à-portercollectie lente 2026, die afgelopen september tijdens de Milan Fashion Week werd gepresenteerd. Een lange, mouwloze jurk in saffraangeel suède, met een aansluitend en minimalistisch silhouet. Volgens Women's Wear Daily is het kleurenpalet van de collectie geïnspireerd op het boek "An Italian Summer" van Claude Nori, wat deze zonnige, levendige en uitgesproken zomerse tint verklaart.

Wat deze jurk echt uniek maakte, waren de details. Twee diepe uitsnijdingen aan de zijkanten onthulden Kate Hudsons silhouet, terwijl de jurk tegelijkertijd een verfijnde elegantie uitstraalde. Aan de achterkant was een gedrapeerd, gekruist detail dat in haar onderrug werd vastgeknoopt, aangevuld met een kleine sleutelgatopening bovenaan de rug. En tot slot een hoge split die bij elke stap een beetje verder openging.

Minimalistische accessoires, zorgvuldig uitgekozen.

Zoals zo vaak het geval is bij Kate Hudson, schuilt het geheim van een geslaagde look in een vakkundige balans tussen drama en eenvoud. De actrice koos voor een paar zwarte pumps met spitse neus en maakte de outfit compleet met een lange bruine leren jas, die ze bij aankomst droeg en vervolgens uittrok om het opvallende kledingstuk te onthullen. Qua sieraden koos ze creaties van het modehuis Beladora: sculpturale gouden oorbellen en opvallende ringen in warme metallic tinten, die perfect pasten bij de warme kleuren van haar jurk. Haar look werd gestyled door Rob Zangardi en Mariel Haenn, haar vaste samenwerkingspartners.

Een stralende schoonheid, tot in het kleinste detail zorgvuldig ontworpen.

Voor haar kapsel vertrouwde Kate Hudson Marcus Francis de verleiding toe om een lage, zachte en natuurlijke paardenstaart te creëren, perfect om het silhouet van de jurk niet te verzwaren. Tonya Brewer koos voor een ingetogen, elegante make-up: zwarte mascara, roze lippen en een goudbruine teint die rechtstreeks uit een lenteachtige middag leek te komen.

Een klein detail dat de hele look perfect afmaakte: haar manicure, verzorgd door Nails of LA, was een slimme keuze voor lange, melkachtige nagels in een zachte tint die de jurk niet overschaduwde, maar er juist subtiel bij paste.

Een avond gewijd aan vriendschap.

Naast haar aanwezigheid op de rode loper was Kate Hudson er vooral om een vriend te steunen. Samen met de Canadese acteur, regisseur en scenarioschrijver Eugene Levy en de Canadees-Amerikaanse acteur, producer, regisseur, scenarioschrijver en presentator Martin Short poseerde de actrice met een brede glimlach om de release te vieren van deze documentaire over de carrière van de komedielegende.

“Wat een documentaire! Ik breng een ode aan de enige echte Marty Short 🧡,” schreef ze bij de foto's die ze op haar Instagram-account deelde. Kate Hudson, die momenteel te zien is in de Netflix-serie “Running Point”, bevestigt met deze verschijning dat ze een van de meest stijlvolle figuren van Hollywood is.

Met deze zonovergoten look maakt Kate Hudson een van haar meest verbluffende voorjaarsoptredens. De levendige kleuren van de jurk, de details van de snit en de ingetogen elegantie van de rest van haar outfit bewijzen dat een felle stijl zowel opvallend als verfijnd kan zijn.