Met een look uit de jaren 2000 trekt Sydney Sweeney de aandacht.

sydney_sweeney / Instagram

Als je het nieuwe seizoen van "Euphoria" kijkt, is je ongetwijfeld dé look opgevallen die de afgelopen dagen veel ophef heeft veroorzaakt. Sydney Sweeney, die Cassie Howard speelt in de populaire HBO-serie, maakte opnieuw een langverwachte verschijning in aflevering 5. Een foto die gedeeld werd door het officiële Instagram-account @euphoria toont deze ultieme Y2K-vlinderlook die fans meteen in vuur en vlam zette.

Een vlindertop die zo uit de jaren 2000 lijkt te komen.

Op de foto die door de serie is gedeeld, zien we de Amerikaanse actrice en producente Sydney Sweeney backstage naast de Amerikaanse actrice en model Alexa Demie, die Maddy Perez speelt. Beide vrouwen hebben een zeer verzorgde stijl, geheel in lijn met de modestijl van de serie.

Actrice Sydney Sweeney droeg een creatie van Blumarine: een lichtgewicht jurk, waarschijnlijk gemaakt van lichtblauwe chiffon, geborduurd met parels en fonkelende strass-steentjes. Het kledingstuk heeft een uitgesproken jaren 2000-uitstraling met een vlinderdetail bij de halslijn, dunne bandjes en een aansluitend silhouet. Haar haar en make-up waren perfect op elkaar afgestemd: platinablonde krullen, een gordijnpony, smokey eyes en donkerpaarse lippen.

De grote comeback van de "vlindertop"

Deze look maakte zo'n sterke indruk, mede omdat het onderdeel is van een trend die een grote comeback maakt. De beroemde 'vlindertop', in de vorm van vlindervleugels, is een van de iconische mode-items uit de jaren 90 en 2000. Mariah Carey maakte er destijds haar kenmerkende stijl van en sindsdien is het kledingstuk verbonden met een hele generatie.

De vlindertop maakt momenteel een grote comeback. Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber, singer-songwriter Dua Lipa en de Zuid-Afrikaanse zangeres Tyla hebben de top al omarmd, elk op hun eigen manier. Met Cassie Howard uit de serie "Euphoria" komt daar een nieuwe dimensie bij: die van directe popcultuur, onmiddellijke buzz op sociale media. Wanneer een personage zo populair als zij een dergelijk kledingstuk draagt, slaat de hele trend weer aan.

Een golf van enthousiasme op sociale media.

Fans reageerden snel op het bericht dat door het officiële account van de serie werd gedeeld. "Iconisch," "Cassie is op haar modehoogtepunt," "deze look staat in mijn geheugen gegrift" ... Velen prezen de creatieve looks en het acteerwerk van Sydney Sweeney. Ze blijft ambitieuze projecten aannemen en bevestigt haar status als rijzende ster in Hollywood, die veeleisende dramatische rollen en veelbesproken optredens moeiteloos combineert.

Met deze op vlinders geïnspireerde look, rechtstreeks uit de jaren 2000, levert Sydney Sweeney een van de meest memorabele verschijningen van het derde seizoen van Euphoria. Een mix van nostalgische knipoog, een gedurfd mode-statement en een overkoepelende boodschap: deze keuze bevestigt één ding: in "Euphoria" is mode een personage op zich.

Ik ben Julia, een journaliste met een passie voor het ontdekken en delen van boeiende verhalen. Met een creatieve schrijfstijl en een scherp oog streef ik ernaar een breed scala aan onderwerpen tot leven te brengen, van actuele trends en maatschappelijke kwesties tot culinaire hoogstandjes en schoonheidsgeheimen.
