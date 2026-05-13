Irina Shayk vereenvoudigt haar Met Gala-outfit met een onverwacht detail.

Op het Met Gala van 2026 droeg Irina Shayk een creatie die volledig bestond uit horloges en sieraden – 200 uur handwerk. Voor het afterparty koos ze voor het exacte tegenovergestelde: een eenvoudige, oversized witte blouse. En toch was het resultaat net zo onverwacht.

Van maatpakken tot het witte overhemd.

Na de festiviteiten van het Met Gala 2026 verscheen Irina Shayk weer in de straten van New York in een look die radicaal verschilde van haar avondjurk. Ze koos ervoor om een oversized witte blouse als minijurk te dragen – de volumineuze mouwen en de gestructureerde kraag zorgden voor een evenwichtig silhouet en een ontspannen effect. Het is een kenmerkende manier voor haar om de after-gala-look opnieuw uit te vinden, aangezien ze erom bekend staat ons te verrassen tijdens deze overgangsmomenten.

De leren riem, het detail dat het verschil maakt.

Het was een dunne, zwarte leren riem met bungelende bandjes die de taille boven het overhemd accentueerde – waardoor dit klassieke herenkledingstuk een gestructureerd geheel met een eigen, uitgesproken persoonlijkheid werd. Dit ene accessoire was voldoende om een verder eenvoudige look precies te definiëren. Voor Irina Shayk is dit soort detail nooit toeval.

De volumineuze zwarte dijhoge laarzen

Het element dat werkelijk de aandacht trok, lag elders: een paar zwarte leren dijhoge laarzen, die tot ver boven de knie reikten, met een overdreven volume en een soepele valling. Hun dramatische silhouet contrasteerde sterk met de lichtheid van het witte overhemd dat eroverheen werd gedragen – een evenwicht tussen het gewone en het uitzonderlijke dat de kern vormt van de esthetiek die ze nastreeft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door irina shayk (@irinashayk)

Een klein Alexander Wang-tasje als link naar de Metropolitan Police

Om de outfit compleet te maken, droeg Irina Shayk een klein tasje van Alexander Wang – een subtiele verwijzing naar de samenwerking die haar Met Gala-outfit had voortgebracht. Een zilveren ketting, passend bij de metallic elementen van de riem, maakte de look af – minimalistisch en harmonieus, zonder te concurreren met de blouse en de laarzen.

Zijn gouden regel voor de after-gala

Irina Shayk beleeft de afterparty's van het Met Gala op een heel persoonlijke manier: ze laat de formaliteit van de avond systematisch achter zich voor iets persoonlijkers. Ze legde haar filosofie uit aan People tijdens een eerder Met Gala: "Ik moet me vrij kunnen bewegen, mezelf kunnen zijn en plezier hebben in mijn kleding." Deze witte blouse met mini-jurk, getailleerd en gecombineerd met laarzen, voldeed daar perfect aan.

Een oversized witte blouse, een leren riem en stoere dijhoge laarzen – Irina Shayk bewees eens te meer dat het afterparty net zo indrukwekkend kan zijn als de rode loper. Niet met meer, maar met minder – en op een betere manier.