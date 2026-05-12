Voor haar verjaardag blaast Sabrina Carpenter de "rommelige haar"-trend nieuw leven in.

De Amerikaanse singer-songwriter en actrice Sabrina Carpenter vierde haar 27e verjaardag op 11 mei 2026 door een reeks foto's op Instagram te delen die meteen viraal gingen. Staand voor een vintage boekenkast en een knisperend haardvuur poseert ze in een paarse jurk met franjes, haar warrige blonde krullen omlijsten haar gezicht. Deze retro post markeert de grote comeback van een beautytrend: warrig haar.

De terugkeer van "onvoltooide" lussen

Sabrina Carpenter heeft normaal gesproken een strak kapsel, compleet met haar kenmerkende pony en vaak gestylede lengtes. Op de foto's van haar verjaardagsfeest koos ze ervoor om haar haar natuurlijk krullend en licht volumineus te laten, alsof ze net uit bed was gerold. Dit kapsel was geen toeval en maakt deel uit van een bredere trend die 'messy hair' wordt genoemd, wat vertaald kan worden als 'ongepoetst' of 'slordig' haar.

Deze beautytrend, die in de jaren 80 opkwam en in de jaren 2000 een comeback maakte, beleeft in 2026 een sterke opleving, gedreven door een nieuwe generatie die naturaliteit omarmt. In tegenstelling tot de zogenaamde perfecte föhnlook, viert de nonchalante haarstijl de authentieke textuur van het haar, losse krullen, gedefinieerde golven en een zekere, bewuste imperfectie.

Hoe creëer je een nonchalante haarstijl?

Wil je het kapsel van Sabrina Carpenter namaken? Dan heb je geen professionele kapper nodig: de nonchalante look is gebaseerd op een natuurlijk, los en ontspannen effect. Met een paar simpele stappen bereik je een perfect resultaat.

Laat je haar aan de lucht drogen of gebruik een diffuser om de natuurlijke structuur van het haar te behouden.

Breng vervolgens een lichte stylingmousse of texturiserende spray aan om volume en beweging toe te voegen.

Maak het geheel af door de haarlengtes voorzichtig met je vingers te kneden in plaats van met een kam.

Het doel is om een bewust natuurlijke haarstijl te creëren, met een perfect vormgegeven, spontane uitstraling.

Met haar verjaardagslook omarmt Sabrina Carpenter de terugkeer van natuurlijke schoonheid volledig. De zangeres bevestigt haar stijlinvloed door een trend nieuw leven in te blazen die texturen, materialen en authenticiteit viert.