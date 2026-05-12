Justin Timberlake brengt een eerbetoon aan Jessica Biel ter gelegenheid van Moederdag met zeldzame familiefoto's.

De Amerikaanse zanger Justin Timberlake plaatst niet vaak familiefoto's. Op 10 mei, Moederdag in de VS, maakte hij een uitzondering – en de foto, die even eenvoudig als ontroerend was, trok meteen veel aandacht.

"De beste vrouwen die ik ken"

Met deze woorden vergezelde Justin Timberlake zijn Instagram-bericht: "De beste vrouwen die ik ken. Fijne Moederdag." Een eenvoudig en oprecht eerbetoon, gericht aan zowel zijn vrouw, de Amerikaanse actrice, producer en regisseur Jessica Biel, als aan zijn moeder, Lynn – twee vrouwen die hij in één bericht samenbracht met drie nog niet eerder gepubliceerde foto's.

De carrousel bevatte een foto van Justin Timberlake en Jessica Biel met hun twee zoons, Silas (11) en Phineas (6) – een familiekiekje dat zelden openbaar wordt gedeeld. Een selfie van het stel completeerde het bericht, samen met een archieffoto van Justin en zijn moeder, Lynn, uit 1997. Deze familiereis door de tijd, tussen heden en verleden, vond direct weerklank bij zijn volgers.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Justin Timberlake (@justintimberlake)

Lynn Timberlake reageert in de reacties.

De moeder van de zanger reageerde snel in de reacties: "Aww! Dat doet me glimlachen! Jouw moeder zijn en de oma van Si en Phin, Lynn, zijn de grootste vreugden van mijn leven! Ik hou van jullie allemaal met heel mijn hart en ziel, en ik ben zo gezegend dat jullie in mijn leven zijn!" Een reactie die net zo warm was als het bericht zelf – en die het geheel volkomen onweerstaanbaar maakte.

Een bericht dat ingaat op geruchten over een huwelijkscrisis.

Dit bericht verschijnt in een specifieke context. Geruchten over spanningen tussen het stel deden de ronde in april 2026, na de publicatie van foto's van Justin Timberlakes arrestatie wegens rijden onder invloed in 2024. De mediawebsite Page Six meldde dat Jessica Biel hem een ultimatum had gesteld, omdat ze "het zat was om publiekelijk voor schut te staan" .

Een stel dat elkaar regelmatig in het zonnetje zet.

Justin Timberlake en Jessica Biel uiten regelmatig hun genegenheid voor elkaar op sociale media. Afgelopen februari, ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de zanger, schreef Jessica Biel: "Gefeliciteerd met je 45e verjaardag, een ware original. Ik hou van je, schat." In een interview met Extra onthulde ze ook dat ze een echt feest voor hem wilde organiseren: "We vulden het huis met bloemen, de kinderen maakten kaarten en we aten met vrienden. Het was perfect." Dit zijn discrete momenten, maar ze schetsen een beeld van een sterke band, ondanks alle media-aandacht.

Drie foto's, een paar woorden en een hartverwarmende reactie van een moeder in de comments – Justin Timberlake vierde Moederdag op zijn eigen manier: eenvoudig, oprecht en met beelden die zelden privé blijven. De boodschap was duidelijk, zonder dat het gezegd hoefde te worden.