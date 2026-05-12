"Het staat haar helemaal niet": de sprankelende jurk van Halsey verdeelt internetgebruikers.

Op de rode loper worden sommige verschijningen unaniem geprezen, terwijl andere tot discussie leiden. De look van Halsey op het Gold Gala van 2026 valt duidelijk in de laatste categorie. De Amerikaanse singer-songwriter maakte haar entree in een couturejurk vol details. Onder de berichten die vanaf de rode loper werden gedeeld, liepen de meningen snel uiteen: sommigen vonden het prachtig, anderen veel minder.

Een spectaculaire haute couture jurk

Voor het 5e jaarlijkse Gold Gala, georganiseerd door Gold House in het Music Center in Los Angeles, koos Halsey voor een haute couture-creatie van de Indiase ontwerper Rahul Mishra, uit zijn lente/zomercollectie 2024 met de titel "Superheroes". De jurk, in een beige/roze basiskleur, was volledig geborduurd met fonkelende kristallen en metallic groene en gouden motieven. Het diep uitgesneden lijfje reikte tot aan haar taille en werd omlijst door delicate kralenbandjes. De zwierige tule rok liep uit in een lange sleep, versierd met op de natuur geïnspireerde borduursels.

Om de look compleet te maken, droeg Halsey Indiase sieraden: een smaragden ketting van Sabyasachi, oorbellen en armbanden van Anita Dongre, alles afgestemd op een gevlochten kapsel en smokey make-up. Naast haar droeg haar verloofde, acteur Avan Jogia, ook een bijpassende creatie van Rahul Mishra. Het duo bracht een ode aan de Indiase haute couture, geheel in de geest van het Gold Gala, dat gewijd is aan de Aziatisch-Pacifische cultuur.

Een look die internetgebruikers verdeelt.

De reacties op de vele foto's die online werden gedeeld, waren uiteenlopend. Sommige internetgebruikers waren dol op het silhouet dat Rahul Mishra creëerde en prezen de jurk als "magnifiek", "magisch" of zelfs "een kunstwerk waardig". Anderen waren kritischer over deze modekeuze.

Een herinnering is hier op zijn plaats: het lichaam, het uiterlijk en de kleding van een vrouw – net als die van ieder ander – zijn geen onderwerp om aan te vallen of kwaadwillige opmerkingen over te maken. Of Halsey de jurk die ze droeg naar het Gold Gala van 2026 nu mooi vond of niet, het was in de eerste plaats een persoonlijke stijlkeuze. Trouw aan haar stijl blijft de zangeres een unieke esthetiek verkennen, waarin ze Hollywood-glamour, spectaculaire haute couture en alternatieve invloeden combineert, zonder te proberen iedereen te behagen.

Een gouden gala in 2026 met mode als thema.

Dit prestigieuze evenement, dat jaarlijks door Gold House wordt georganiseerd, viert de cultuur en het talent van de Aziatisch-Pacifische regio. De editie van 2026, met als thema "Een nieuwe gouden wereld", bracht talloze beroemdheden samen, waaronder de Indiase actrice Priyanka Chopra, de Chinese freestyleskiester Eileen Gu, het Amerikaanse model Chrissy Teigen, de Indiaas-Amerikaanse actrice en scenarioschrijfster Mindy Kaling en de Canadese acteur en schrijver Simu Liu. Een oogverblindende reeks haute couture-looks was te bewonderen, waarvan die van Halsey een van de meest besproken was.

Met deze opvallende verschijning heeft Halsey eens te meer haar voorliefde voor onconventionele ontwerpen bevestigd. Op de rode loper heeft ze zich nooit laten leiden door online verwachtingen, maar juist haar persoonlijkheid via mode tot uitdrukking gebracht. Eén ding is zeker: trouw aan haar artistieke visie weet Halsey van elke verschijning een waar mode-moment te maken.