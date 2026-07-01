"Natuurlijke elegantie": Bella Hadid showt een casual look.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Het Amerikaanse model Bella Hadid deelde een reeks alledaagse kiekjes op Instagram, waarmee ze haar moeiteloze stijl liet zien. Deze demonstratie van "ongecompliceerde elegantie" betoverde haar volgers, die vooral haar goudblonde haar prezen.

Een ontspannen en moeiteloze garderobe

In deze carrousel toont Bella Hadid verschillende outfits met een natuurlijke en minimalistische uitstraling. We zien haar soms in een wit T-shirt en een lichtgekleurde broek op een spiegelselfie, soms in een zachte en romantische witte jurk met ruches, en soms in een witte tanktop gecombineerd met een laag uitlopende jeans, badend in het licht. Het zijn allemaal eenvoudige en tijdloze kledingstukken die ingetogen elegantie benadrukken. Deze aanpak illustreert perfect de kunst van ontspannen kleden.

Blond, een kleur waar iedereen het over eens is.

De populariteit van deze foto's is mede te danken aan een detail dat niet onopgemerkt bleef: haar blonde haar. Bella Hadid, die normaal gesproken lange, donkere lokken heeft, ziet er hier prachtig uit met een zonnigere tint die haar gebruinde teint extra laat stralen. In de reacties prezen veel van haar volgers haar keuze, waarbij sommigen zeiden dat ze "deze kleur geweldig bij haar vinden". Het lijkt een universeel geprezen haartransformatie te zijn.

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De kunst van het "model buiten werktijd"

Deze foto's bevestigen Bella Hadids talent voor de "model off-duty"-stijl – die relaxte look die modellen buiten de catwalk dragen. Verre van de geraffineerde rode loper-outfits, vertrouwt de ster op zorgvuldig gekozen basics, natuurlijke schoonheid en een ontspannen houding. Deze ingetogen elegantie vereist paradoxaal genoeg een echt gevoel voor stijl en inspireert duidelijk haar miljoenen volgers.

Met deze ontspannen carrousel en haar zongebruinde haarkleur bewijst Bella Hadid dat elegantie en eenvoud vaak hand in hand gaan. Tussen zorgvuldig gekozen basics en een stralende schoonheid creëert ze een moeiteloze look die haar iconische status eens te meer bevestigt. Het zal haar fans ongetwijfeld in vervoering brengen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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