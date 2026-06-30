Penélope Cruz zwicht voor de "weekendbob", de hippe haartrend van dit moment.

De Spaanse actrice Penélope Cruz heeft de nieuwste haartrend omarmd: de "weekendbob". Een chique maar toch nonchalante coupe, gecreëerd door haar favoriete kapper.

Een nieuw kapsel voor de promotie van de film "The Invite".

Tijdens de promotie van haar nieuwe film "The Invite", geregisseerd door de Iers-Amerikaanse actrice, producente, regisseur en scenarioschrijfster Olivia Wilde, maakte Penélope Cruz van de gelegenheid gebruik om tijdens een persdag in Los Angeles een nieuw kapsel te presenteren. Ze koos voor een subtiele, maar onmiskenbaar trendy verandering. Penélope Cruz's "weekendbob" valt perfect tussen haar kin en schouders. Deze lengte biedt verschillende stilistische voordelen: het omlijst haar gezicht, verbetert haar houding en maakt het gemakkelijk om het haar aan te passen aan verschillende gelegenheden.

Deze aanpak sluit aan bij de strategie die ze sinds haar beginjaren hanteert: haar imago subtiel ontwikkelen door middel van een zeer coherente stijl. Een discrete transformatie, maar wel een die direct opvalt bij mode- en beauty-liefhebbers.

"Iets waardoor je je vrij voelt"

Het nieuwe kapsel van Penélope Cruz heeft een wel heel treffende naam: de "weekendbob". Deze term, bedacht door de kapper van de actrice, Dimitris Giannetos, verwijst naar een kapsel dat tot in de nek reikt, ergens tussen een klassieke bob en een langere lob in. Deze tussenlengte, halverwege een korte bob en een lange bob, belichaamt perfect de trend van "vrijere en minder gestructureerde" kapsels.

In een Instagram-bericht dat hij aan deze transformatie wijdde, deelde Dimitris Giannetos zijn filosofie achter dit nieuwe kapsel. "Ik wilde iets fris en zorgeloos creëren voor Penélope," schreef hij. Hij lichtte toe: "De luxe van een kin-tot-schouder-kapsel behouden, maar textuur toevoegen, precies de energie die je in het weekend hebt! Iets waardoor je je vrij voelt!"

Een bronzen make-up look om de outfit compleet te maken.

Om haar nieuwe kapsel te laten zien, koos Penélope Cruz voor een bewust warme make-up. Haar beautylook bestond uit een stralende, gebruinde teint, aangevuld met smokey eyes in bijzonder warme bruintinten. Zwarte eyeliner omlijnde haar ogen, die werden geaccentueerd door lange, volle wimpers. Haar wangen werden benadrukt met een roze blush, terwijl haar lippen werden geaccentueerd met een matte mauve lipstick.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Een haartrend die helemaal in is.

Los van het individuele geval van Penélope Cruz, maakt de 'weekendbob' deel uit van een bredere haartrend die de hele zomer van 2026 te zien zal zijn. Na een aantal seizoenen waarin zeer lange en gestructureerde kapsels de boventoon voerden, keert de haarmode geleidelijk terug naar middellange lengtes en 'lossere' texturen. De 'luie bob', 'strandhaar', 'warrige bob': al deze termen verwijzen naar dezelfde zoektocht naar 'gecontroleerde spontaniteit'.

Met haar "weekendbob" kiest Penélope Cruz voor een van de meest trendy kapsels van de zomer. Ze bewijst daarmee haar vermogen om zichzelf subtiel opnieuw uit te vinden: een demonstratie dat "echte" haartrends niet die zijn die een rigide stijl opleggen, maar die juist een nieuwe wereld van vrijheid openen.