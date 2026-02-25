Deze voetbalster wordt ervan beschuldigd "te veel make-up" te dragen en reageert op haar haters.

De Zwitserse voetbalster Alisha Lehmann, die een grote aanhang heeft op sociale media, krijgt regelmatig commentaar op zowel haar uiterlijk als haar prestaties. Geconfronteerd met kritiek dat ze "te veel make-up" draagt, reageerde de Zwitserse speelster publiekelijk.

Terugkerende opmerkingen over haar uiterlijk

Alisha Lehmann, een Zwitserse international en speelster van Aston Villa Women, is een van de meest gevolgde vrouwelijke voetballers ter wereld op Instagram. Haar grote bekendheid heeft echter ook geleid tot veel online kritiek, waarbij sommige gebruikers beweren dat ze "te veel make-up draagt voor een professionele speelster". Deze opmerkingen zijn breed uitgemeten in zowel de sportpers als de reguliere media.

Los van de kwestie van make-up, weerspiegelen deze opmerkingen een breder debat over de rol van imago in de vrouwensport. In tegenstelling tot hun mannelijke tegenhangers worden vrouwelijke atleten vaak niet alleen beoordeeld op hun prestaties, maar ook op hun uiterlijk, hun kledingstijl en hun aanwezigheid op sociale media. In het geval van Alisha Lehmann voedt haar uitgebreide online activiteit – een combinatie van sportcontent, commerciële samenwerkingen en meer persoonlijke berichten – deze dubbele perceptie: die van een topatlete en die van een influencer.

"Ik ben een meisje en ik vind het leuk om make-up te dragen."

In een interview met talkSPORT reageerde Alisha Lehmann direct op de kritiek en verklaarde: "Ik ben een meisje en ik vind het leuk om make-up te dragen." Ze voegde eraan toe dat haar uiterlijk geen invloed had op haar spel en dat het belangrijkste haar prestaties op de baan waren. In andere interviews legde de speelster ook uit dat ze trouw wilde blijven aan zichzelf, ondanks oordelen van buitenaf.

Verschillende waarnemers wijzen erop dat deze kritiek voortkomt uit hardnekkige stereotypen. Een verzorgd uiterlijk doet niets af aan de atletische vaardigheden van een professionele speelster. Integendeel, sommigen beweren dat de media-aandacht voor figuren als Alisha Lehmann juist bijdraagt aan de zichtbaarheid van het vrouwenvoetbal en een nieuw publiek aantrekt.

Een bewezen sportcarrière

Alisha Lehmann, die haar opleiding in Zwitserland genoot, speelde voor verschillende Europese clubs voordat ze in de Engelse competitie terechtkwam. Ze speelde onder meer voor Aston Villa en komt regelmatig uit voor het Zwitserse nationale team. Haar aanwezigheid op sociale media – met miljoenen volgers – maakt haar tot een van de meest prominente figuren in het vrouwenvoetbal van dit moment.

Ze heeft de druk vanuit sociale media al aangepakt en benadrukt dat haar focus primair op haar sportcarrière ligt. Haar prestaties bij zowel haar club als het nationale team tonen haar toewijding op het veld aan, ongeacht eventuele oordelen over haar uiterlijk.

Een onthullende controverse

De kritiek die ze krijgt, illustreert een breder debat over de verwachtingen die aan vrouwelijke atleten worden gesteld. In tegenstelling tot mannelijke sporters worden vrouwen in de sport vaak beoordeeld op zowel hun prestaties als hun uiterlijk. Deze dubbele verwachting, die zelden zo nadrukkelijk wordt geuit met betrekking tot mannen, weerspiegelt stereotypen die diep verankerd zijn in het collectieve bewustzijn.

In het geval van Alisha Lehmann wordt deze druk versterkt door haar grote aantal volgers op Instagram en de aanzienlijke media-aandacht die ze krijgt, met name dankzij haar tijd bij Aston Villa Women. Haar online aanwezigheid, waar ze zowel voetbalgerelateerde momenten als meer persoonlijke aspecten van haar leven deelt, zorgt er in de ogen van sommigen voor dat de grens tussen sportprestaties en publiek imago vervaagt.

Door publiekelijk te reageren op kritiek, bevestigt de speelster haar recht om persoonlijke expressie te verenigen met de eisen van sportprestaties. Ze herinnert iedereen eraan dat professioneel atleet zijn niet betekent dat je je identiteit of zelfpresentatie moet opgeven. Deze houding draagt bij aan een bredere verschuiving in attitudes, waarbij vrouwelijke atleten meer vrijheid eisen in het beheren van hun imago, zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties op het veld.

Toen Alisha Lehmann uiteindelijk werd beschuldigd van "te veel make-up" dragen tijdens het voetballen, koos ze voor een duidelijke reactie: haar uiterlijk bepaalt noch haar talent, noch haar toewijding. Een herinnering dat prestatie en individuele vrijheid niet onverenigbaar zijn – zelfs niet onder de constante druk van sociale media.