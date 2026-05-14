"Een engel": Bella Hadid trekt alle aandacht in een satijnen jurk

Léa Michel
Het Amerikaanse model Bella Hadid deelde een reeks foto's op Instagram die meteen viral gingen op internet. Ze poseert in een korte jurk van satijn en kant, haar blonde krullen omlijsten haar gezicht. Duizenden fans waren vol lof over de foto en reageerden enthousiast met opmerkingen als: "een engel", "ik ben dol op blond haar".

Een bohemian look

De jurk die Bella Hadid draagt is geen alledaagse keuze: het is een op maat gemaakte japon. Het ontwerp kenmerkt zich door een diepe V-hals versierd met een delicate strik, oversized uitlopende mouwen en meerdere lagen witte kant. De satijnen stof in een ecru tint geeft de jurk een uitgesproken vintage, bijna jaren 70-achtige uitstraling. Een look die perfect de "boho renaissance"-trend belichaamt.

Blonde krullen die een sensatie veroorzaken

Naast de jurk was het vooral Bella Hadids haar dat de aandacht trok. Het model, normaal gesproken brunette, koos voor honingblond haar in nette krullen met een middenscheiding. Haar subtiele make-up accentueerde haar grijze ogen met een vleugje zwarte eyeliner en een nude lippenstift. Deze haartransformatie bleef zeker niet onopgemerkt: onder de carrousel stroomden de reacties binnen, waarvan vele deze "nieuwe esthetische richting" prezen.

Een verschijning na haar opvallende afwezigheid bij het Met Gala.

Dit bericht verschijnt slechts enkele dagen na het Met Gala van 2026, waar Bella Hadid niet aanwezig was. Het model behoort tot de beroemdheden die ervoor kozen om dit jaar niet deel te nemen aan het evenement, samen met de Amerikaanse actrice en producente Zendaya en de Amerikaanse actrice Meryl Streep. Met deze zonovergoten carrousel, gefilmd in een zonnige omgeving ergens tussen een landhuis en een bloemrijke tuin, maakt Bella Hadid een voorzichtige terugkeer naar sociale media en bevestigt ze haar status als icoon van de hedendaagse bohemian mode.

Met haar satijnen jurk, stralende blonde krullen en zomerse uitstraling bewijst Bella Hadid eens te meer dat ze weet hoe ze een trend moet zetten. Haar fans zijn het daar zeker mee eens: hun unanieme reacties – "een engel", "ik ben dol op het blonde haar" – bevestigen de impact van een look die de bohemian esthetiek van dit moment perfect belichaamt.

