Zangeres Tyla zet sociale media in vuur en vlam met een "gedurfde" zomerlook.

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla is vermoedelijk op vakantie en deelt dit met haar volgers. Een van haar Instagram-carrousels, met als simpel onderschrift "Water girl", toont een stralende zangeres aan de waterkant – een zomerse look die zeker reacties heeft uitgelokt.

Een geel en blauw bloemenpatroon

De Zuid-Afrikaanse zangeres plaatste een reeks foto's van wat een zonovergoten meer lijkt te zijn, omgeven door water en licht. Het onderschrift – twee woorden, "Water girl" – vat de sfeer van de carrousel perfect samen: ontspannen, zonnig en pretentieloos. Tyla is te zien in een boot, met een glas in haar hand, naast haar vriendin, regisseur en editor Aerin Moreno, terwijl haar natuurlijke haar vrij in de wind wappert.

Voor deze dag op het water koos Tyla een vrolijk gekleurde strandoutfit: een geel topje met bloemenprint gecombineerd met een blauw bikinibroekje met spaghettibandjes. Een direct vrolijke en harmonieuze kleurencombinatie, ergens tussen botanisch en aquatisch, die perfect samenging met de natuurlijke achtergrond van de foto's. Haar losse, krullende haar maakte de look compleet, die lichtheid en gemak uitstraalde.

Fans reageerden direct

Het bericht leverde al snel enthousiaste reacties op. Haar fans reageerden met dezelfde energie die de foto's uitstraalden: bewondering vermengd met genegenheid voor een zangeres die zich nooit anders heeft voorgedaan dan ze is. Tyla heeft dat zeldzame talent om haar gewone berichten net zo impactvol te maken als haar verschijningen op de rode loper.

Het "Watermeisje" vóór het "A*Pop"-meisje

Deze pauze na haar vakantie komt in een bijzonder drukke maand mei voor Tyla. De zangeres bereidt zich voor op de release van haar tweede album, "A*Pop", op 24 juli 2026, waarvan de singles "Chanel" en "She Did It Again" met Zara Larsson al veelvuldig op de radio te horen zijn geweest. In april sierde ze ook de cover van i-D's eerste Beauty Zine, waar ze zich publiekelijk uitsprak tegen fotobewerking. Deze vakantie aan zee voelt dan ook als een welverdiende rustpauze voor haar langverwachte terugkeer naar de muziekwereld. En "Water Girl" is niet zomaar een vakantiepost: het is een verhaallijn die de artiest en haar publiek met elkaar verbindt, opgebouwd uit verschillende posts.

Een topje met bloemenprint, een meer, een vriendin en twee woorden: Tyla hoefde niet veel meer te doen om een van haar meest becommentarieerde berichten van het voorjaar te creëren. Vaak bereik je juist het beste wanneer je niet probeert indruk te maken.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Midden in de woestijn laat deze cheerleader haar afgetrainde figuur zien.

