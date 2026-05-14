In een opvallende jurk trekt Heidi Klum alle ogen naar zich toe.

Léa Michel
@heidiklum / Instagram

Heidi Klum schitterde op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) tijdens de openingsceremonie en de vertoning van de film "Electric Venus". Het Duits-Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid koos voor een sculpturale jurk in een poederachtige perzikkleur, versierd met een monumentale bloemenapplicatie. Haar verschijning was ongetwijfeld een van de meest memorabele modehoogtepunten van de avond.

Een silhouet ontworpen als een haute couture kunstwerk.

De jurk die Heidi Klum draagt, is een creatie van Elie Saab, de Libanese ontwerper die bekendstaat om zijn spectaculaire couturestukken. Het ontwerp kenmerkt zich door een gestructureerd lijfje en een aansluitend silhouet dat de verticale lijnen van het figuur benadrukt. De jurk loopt vervolgens vloeiend uit in een kolom die tot de grond reikt, waardoor de algehele look een sculpturale maar elegante uitstraling krijgt.

Het meest opvallende detail van dit kledingstuk? Een grote, op de voorkant aangebrachte bloem in perzik- en poederroze tinten. Aan de achterkant valt een zwierige draperie vanaf de tailleband naar beneden, wat een dynamisch effect creëert. Een gedurfde en romantische ontwerpkeuze.

Een openingsceremonie gekenmerkt door verfijning.

De aanwezigheid van Heidi Klum maakte deel uit van een bijzonder schitterende openingsceremonie. Naast figuren als de Amerikaanse actrice, producent en regisseur Demi Moore – lid van de jury van 2026 – de Amerikaanse actrice en producent Jane Fonda en de Britse actrice Dame Joan Collins, was Heidi Klum een van de meest gefotografeerde gasten van de avond. Het festival opende met de wereldpremière van "La Vénus Électrique" (Elektrische Venus), een drama geregisseerd door Pierre Salvadori dat zich afspeelt in het boheemse Parijs van 1928.

Met deze romantische en architectonische jurk van Elie Saab bewees Heidi Klum eens te meer haar meesterschap op de rode loper van Cannes. De bloemdetails, de vloeiende draperie en het sculpturale silhouet maken haar verschijning tot een van de modehoogtepunten van deze opening van 2026 – en bevestigen, mocht daar nog bewijs voor nodig zijn, de unieke uitstraling van het Duits-Amerikaanse model en televisiepresentatrice op de Croisette.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Ze zou moeten lachen": Amerikaanse actrice krijgt een golf van kritiek na haar verschijning op de rode loper

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Ze zou moeten lachen": Amerikaanse actrice krijgt een golf van kritiek na haar verschijning op de rode loper

De Amerikaanse actrice en kitesurfer Maika Monroe maakte een van de meest opvallende verschijningen tijdens de openingsceremonie van...

Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei wordt gevierd, plaatste Eva Longoria een...

Op het filmfestival van Cannes bleven de brillen van Michelle Rodriguez niet onopgemerkt.

Actrice, scenarioschrijfster en filmproducente Michelle Rodriguez arriveerde in Cannes om het 25-jarig jubileum van "Fast & Furious" te...

De 57-jarige Kelly Rutherford zorgt online voor ophef met een jurk vol pailletten.

De Amerikaanse actrice Kelly Rutherford verscheen op 12 mei 2026 op de rode loper van het 79e Filmfestival...

Jessica Alba deelt een herinnering aan haar zwangerschap en raakt daarmee internetgebruikers.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei 2026 wordt gevierd, deelde Jessica Alba...

Het cadeau dat Gwyneth Paltrow aan haar kinderen gaf, wordt als "ongewoon" beschouwd en zorgt voor controverse.

Als het op afstudeercadeaus aankomt, kiest Gwyneth Paltrow niet voor de klassieke gegraveerde horloges of vulpennen. De actrice...