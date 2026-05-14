In een opvallende jurk trekt Heidi Klum alle ogen naar zich toe.

Heidi Klum schitterde op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) tijdens de openingsceremonie en de vertoning van de film "Electric Venus". Het Duits-Amerikaanse model en televisiepersoonlijkheid koos voor een sculpturale jurk in een poederachtige perzikkleur, versierd met een monumentale bloemenapplicatie. Haar verschijning was ongetwijfeld een van de meest memorabele modehoogtepunten van de avond.

Een silhouet ontworpen als een haute couture kunstwerk.

De jurk die Heidi Klum draagt, is een creatie van Elie Saab, de Libanese ontwerper die bekendstaat om zijn spectaculaire couturestukken. Het ontwerp kenmerkt zich door een gestructureerd lijfje en een aansluitend silhouet dat de verticale lijnen van het figuur benadrukt. De jurk loopt vervolgens vloeiend uit in een kolom die tot de grond reikt, waardoor de algehele look een sculpturale maar elegante uitstraling krijgt.

Het meest opvallende detail van dit kledingstuk? Een grote, op de voorkant aangebrachte bloem in perzik- en poederroze tinten. Aan de achterkant valt een zwierige draperie vanaf de tailleband naar beneden, wat een dynamisch effect creëert. Een gedurfde en romantische ontwerpkeuze.

Een openingsceremonie gekenmerkt door verfijning.

De aanwezigheid van Heidi Klum maakte deel uit van een bijzonder schitterende openingsceremonie. Naast figuren als de Amerikaanse actrice, producent en regisseur Demi Moore – lid van de jury van 2026 – de Amerikaanse actrice en producent Jane Fonda en de Britse actrice Dame Joan Collins, was Heidi Klum een van de meest gefotografeerde gasten van de avond. Het festival opende met de wereldpremière van "La Vénus Électrique" (Elektrische Venus), een drama geregisseerd door Pierre Salvadori dat zich afspeelt in het boheemse Parijs van 1928.

Met deze romantische en architectonische jurk van Elie Saab bewees Heidi Klum eens te meer haar meesterschap op de rode loper van Cannes. De bloemdetails, de vloeiende draperie en het sculpturale silhouet maken haar verschijning tot een van de modehoogtepunten van deze opening van 2026 – en bevestigen, mocht daar nog bewijs voor nodig zijn, de unieke uitstraling van het Duits-Amerikaanse model en televisiepresentatrice op de Croisette.