"Ik voel me mooi": Brooke Shields wil op haar 60e de manier waarop we naar ouder worden kijken veranderen.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields lijkt vrijer dan ooit. In de Netflix-podcast "I Changed My Mind with Dan Souza " deelde ze een opmerkelijke onthulling: ze voelt zich nu mooier en meer voldaan dan in haar tienerjaren. Deze uitspraak maakt deel uit van een bredere beweging: de maatschappelijke perceptie van vrouwen naarmate ze ouder worden veranderen.

Een stem die na decennia van druk eindelijk bevrijd is.

Brooke Shields, bekend sinds haar vroege rollen in "Pretty Baby" en "The Blue Lagoon", heeft haar leven lang in de schijnwerpers van de media gestaan. Maar nu, aan het begin van dit nieuwe decennium, zegt ze haar ware waarde te hebben gevonden. In gesprek met Dan Souza legt de actrice uit: "Het komt voort uit mijn leeftijd en het besef dat ik een heel belangrijke fase inga, maar dat me niet werd verteld dat ik net zo waardevol was als toen mijn eierstokken nog functioneerden."

Ze voegde eraan toe: "Voor mij is het waanzinnig. Ik voel me vandaag mooier dan in mijn tienerjaren, en ik heb nog zoveel meer te bieden." Een krachtige uitspraak die breekt met het heersende idee dat de jeugd de enige periode is waarin een vrouw waarde heeft.

Een positieve en betrokken visie op ouder worden

Voor Brooke Shields is ouder worden noch onvermijdelijk, noch een nederlaag. In de podcast stelt ze de industrieën die oudere vrouwen in de marge houden, rechtstreeks ter discussie: "Waarom mogen vrouwen niet volledig zichzelf zijn? Waarom is dit zo'n bedreiging voor de industrieën?"

Een vraag die perfect de strijd samenvat die ze vandaag de dag voert. In plaats van anti-verouderingsretoriek, pleit de actrice voor een vreedzame benadering van het verstrijken van de tijd. Ze benadrukt het recht van vrouwen om na hun veertigste volwaardig te blijven bestaan, zonder dat ze "kleiner" of "discreet" hoeven te worden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Brooke Shields (@brookeshields)

Een stem die verder reikt dan de podcast.

Dat haar onthullingen weerklank vonden bij luisteraars, komt mede doordat ze passen in een breder verhaal. Brooke Shields brengt deze boodschap over via haar verschillende projecten en weigert zogenaamde volwassen vrouwen te beperken tot de status van iconen uit het verleden. Haar woorden weerspiegelen een fundamentele beweging: het herwinnen van het imago en de waarde van vrouwen boven de 40, in een maatschappij die nog te vaak geobsedeerd is door jeugd.

Door te stellen dat ze zich "mooier voelt dan toen ze een tiener was", biedt Brooke Shields een zeldzaam perspectief in het medialandschap: dat van een vrouw die ervoor kiest om met zelfvertrouwen ouder te worden, in plaats van tegen de tijd te vechten.

Kortom, Brooke Shields belichaamt een nieuwe kijk op ouder worden: niet nostalgisch of berustend, maar vol zelfvertrouwen. Door te verklaren "Ik voel me vandaag mooi", effent ze de weg voor miljoenen vrouwen die weigeren te verdwijnen na hun veertigste. Dit is een welkome houding in een wereld waar jeugd ten onrechte nog steeds het enige gewaardeerde criterium is.