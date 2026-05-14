Hailey Bieber maakt furore in een strandoutfit met luipaardprint en uitsnijdingen.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber luidde de zomer van 2026 in op een zonnig eiland - en met een archiefoutfit met luipaardprint die meteen de ronde deed op de moodboards van fans voor hun vakantie.

Een stuk uit het archief van Roberto Cavalli uit 2003.

Hailey Bieber deelde een reeks foto's op Instagram van haar vakantie op een tropisch eiland. Het meest opvallende item is een badpak met luipaardprint uit de lente/zomercollectie van Roberto Cavalli uit 2003. Dit vintage model heeft een opvallende uitsnijding die haar buik blootlegt, afgewerkt met een kruislingse vetersluiting.

Fans binnen enkele uren overtuigd.

De reacties stroomden meteen binnen. "Zo blij dat ik in dezelfde tijd leef als Hailey Bieber," schreef een fan. "Verbluft," vatte een ander samen. Het kledingstuk met luipaardprint circuleerde snel op modeplatforms en moodboards, waardoor de Cavalli-archieven met dezelfde kracht in de schijnwerpers kwamen te staan als elke recente collectie.

Luipaardprint als seizoenskenmerk

Hailey Bieber heeft zich de afgelopen seizoenen ontpopt als een van de meest gedurfde figuren in de wereld van strandkleding, met onder andere pluizige ensembles, prints met schelpen en op maat gemaakte creaties van Pucci. Dit badpak met luipaardprint past in een bredere trend voor zomer 2026: de heropleving van de luipaardprint en het badpak als dé must-have strandoutfit van het seizoen.

Geïnspireerd door de archieven van Roberto Cavalli uit 2003 en een tropisch eiland – Hailey Bieber had niet veel nodig om een trend nieuw leven in te blazen. Luipaardprint is terug, de monokini met uitsnijdingen is een must-have en de moodboards voor vakanties in 2026 hebben hun favoriete afbeelding al gevonden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
"Een engel": Bella Hadid trekt alle aandacht in een satijnen jurk

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Een engel": Bella Hadid trekt alle aandacht in een satijnen jurk

Het Amerikaanse model Bella Hadid deelde een reeks foto's op Instagram die meteen viral gingen op internet. Ze...

"Ik voel me mooi": Brooke Shields wil op haar 60e de manier waarop we naar ouder worden kijken veranderen.

De Amerikaanse actrice en model Brooke Shields lijkt vrijer dan ooit. In de Netflix-podcast "I Changed My Mind...

Zangeres Tyla zet sociale media in vuur en vlam met een "gedurfde" zomerlook.

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla is vermoedelijk op vakantie en deelt dit met haar volgers. Een...

Midden in de woestijn laat deze cheerleader haar afgetrainde figuur zien.

Kylie Dickson deelde onlangs een reeks foto's die ze in de woestijn van Utah had gemaakt op Instagram....

"Een kunstwerk waardig": Alia Bhatt maakt een opvallende verschijning in een romantische jurk.

De Britse actrice van Indiase afkomst, Alia Bhatt, maakte een spectaculaire comeback op het filmfestival van Cannes (12-23...

In een opvallende jurk trekt Heidi Klum alle ogen naar zich toe.

Heidi Klum schitterde op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) tijdens de...