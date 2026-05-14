Hailey Bieber maakt furore in een strandoutfit met luipaardprint en uitsnijdingen.

Het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber luidde de zomer van 2026 in op een zonnig eiland - en met een archiefoutfit met luipaardprint die meteen de ronde deed op de moodboards van fans voor hun vakantie.

Een stuk uit het archief van Roberto Cavalli uit 2003.

Hailey Bieber deelde een reeks foto's op Instagram van haar vakantie op een tropisch eiland. Het meest opvallende item is een badpak met luipaardprint uit de lente/zomercollectie van Roberto Cavalli uit 2003. Dit vintage model heeft een opvallende uitsnijding die haar buik blootlegt, afgewerkt met een kruislingse vetersluiting.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fans binnen enkele uren overtuigd.

De reacties stroomden meteen binnen. "Zo blij dat ik in dezelfde tijd leef als Hailey Bieber," schreef een fan. "Verbluft," vatte een ander samen. Het kledingstuk met luipaardprint circuleerde snel op modeplatforms en moodboards, waardoor de Cavalli-archieven met dezelfde kracht in de schijnwerpers kwamen te staan als elke recente collectie.

Luipaardprint als seizoenskenmerk

Hailey Bieber heeft zich de afgelopen seizoenen ontpopt als een van de meest gedurfde figuren in de wereld van strandkleding, met onder andere pluizige ensembles, prints met schelpen en op maat gemaakte creaties van Pucci. Dit badpak met luipaardprint past in een bredere trend voor zomer 2026: de heropleving van de luipaardprint en het badpak als dé must-have strandoutfit van het seizoen.

Geïnspireerd door de archieven van Roberto Cavalli uit 2003 en een tropisch eiland – Hailey Bieber had niet veel nodig om een trend nieuw leven in te blazen. Luipaardprint is terug, de monokini met uitsnijdingen is een must-have en de moodboards voor vakanties in 2026 hebben hun favoriete afbeelding al gevonden.