Midden in de woestijn laat deze cheerleader haar afgetrainde figuur zien.

Kylie Dickson deelde onlangs een reeks foto's die ze in de woestijn van Utah had gemaakt op Instagram. De iconische Dallas Cowboys Cheerleader (DCC) ontspant te midden van een spectaculair landschap en geniet van een welverdiende pauze in de zon tussen de seizoenen. Een welverdiende rustpauze voor deze professionele danseres, die door haar dagelijkse intensieve training een van de meest herkenbare figuren van het team is geworden.

"Zomerplezier in de lente ☀️," schreef Kylie Dickson bij haar weekendpost. Drie foto's laten zien hoe ze geniet van het woestijnlandschap van Utah, liggend in een ligstoel met de rode bergen en de heldere hemel op de achtergrond. Op haar officiële teamprofiel onthult de danseres ook dat de zomer haar favoriete seizoen is: "Ik vind het heerlijk om buiten in de zon te zijn."

Onder de post stroomden de reacties van haar teamgenoten en volgers binnen met bewonderende woorden. Vooral haar collega en vriendin Sophy Laufer reageerde enthousiast met berichten als: "Godin" , "ONGELOFELIJK" , "Wauw" ... een stortvloed aan positieve reacties die de groeiende populariteit van de cheerleader bevestigt, tot ver buiten Texas.

Een ster ontdekt door Netflix

De huidige populariteit van Kylie Dickson is mede te danken aan de Netflix-documentaireserie "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders". De cheerleader is een van de meest opvallende figuren in de twee seizoenen van de serie, die kijkers een kijkje achter de schermen geven van het dagelijks leven van de Dallas Cowboys Cheerleaders. Deze aandacht heeft bijgedragen aan de bewustwording van het beroep als geheel, inclusief de minder fraaie kanten ervan.

Dit seizoen is ook gekenmerkt door discussies over de teamuniformen en de aanpassing ervan aan het comfort van de dansers tijdens hun optredens - een debat dat ons eraan herinnert dat kwesties rond arbeidsomstandigheden ook spelen in de professionele sport en het entertainmentwezen.

Tussen woestijnlandschappen en lentezon geniet Kylie Dickson van een welverdiende rustpauze na een intensief seizoen. Achter het idyllische beeld van een weekend in Utah schuilt echter de realiteit van een atlete wiens dagelijks leven wordt bepaald door discipline en prestaties. Ze is inmiddels een sleutelfiguur in de wereld van de Dallas Cowboys Cheerleaders en de Amerikaanse sportpopcultuur.