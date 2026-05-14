"Een kunstwerk waardig": Alia Bhatt maakt een opvallende verschijning in een romantische jurk.

Léa Michel
@aliaabhatt / Instagram

De Britse actrice van Indiase afkomst, Alia Bhatt, maakte een spectaculaire comeback op het filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026). Voor haar eerste verschijning op de 79e editie koos ze voor een jurk van Yash Patil met een landschapsprint. Haar verschijning werd direct online geprezen, waarbij velen de jurk vergeleken met een waar "wandelend kunstwerk".

Een jurk ontworpen als een levend schilderij.

De jurk die Alia Bhatt draagt, is een op maat gemaakt ontwerp van de Indiase ontwerper Yash Patil. Het ontwerp speelt in op een picturale dimensie: de volle, gestructureerde en volumineuze rok is bedrukt met een landschap dat bestaat uit diepgroene tinten aan de onderkant en een helderblauwe lucht die geleidelijk naar boven toe oploopt. Deze kleurovergang creëert een horizon-effect, alsof de jurk zelf een verhaal vertelt. De aansluitende sweetheart-halslijn, ondersteund door dunne bandjes, versterkt deze inspiratie door de blauwe tinten van de lucht erin te verwerken. Het algehele effect is een romantisch, bijna koninklijk silhouet, zonder overdreven prinsesachtig te zijn.

Voor haar kapsel koos actrice Alia Bhatt voor een lage knot met een zijscheiding, waardoor de stof de aandacht trok. Haar make-up, in lijn met de Koreaanse 'glass skin'-trend, was gericht op een stralende teint en opvallende lippen. Ze droeg kleine gouden oorbellen en een opvallende ring aan haar vinger: de minimalistische aanpak was compleet, zodat de aandacht niet van de jurk werd afgeleid.

Een verschijning die door internetgebruikers werd geprezen.

Al snel verspreidden foto's en video's van Alia Bhatts aankomst zich razendsnel via sociale media. Reacties stroomden binnen onder berichten van haar fanpagina's en modeaccounts. Velen omschreven de jurk als "een kunstwerk waardig" en prezen de durf van de ontwerper en de elegantie van de actrice. Anderen schreven simpelweg: "Ze is subliem", "Ze is een levend schilderij", "Een van de mooiste jurken van Cannes 2026".

Ook internationale modemedia pikten het verhaal op, waarbij sommigen het kledingstuk vergeleken met een landschapsschilderij dat als kledingstuk werd gedragen. Deze collectieve reactie bevestigt de visuele impact van deze eerste look en plaatst Alia Bhatt tussen de meest opvallende verschijningen van de openingsdag.

Alia Bhatt, trouwe ambassadrice van Cannes

Voor Alia Bhatt is dit optreden op de Croisette niet haar eerste. De actrice viert haar tweede jaar als wereldwijde ambassadrice voor L'Oréal Paris op het filmfestival van Cannes. Met deze rol treedt ze in de voetsporen van andere internationale sterren die aan het Franse merk verbonden zijn, zoals de Indiase actrice Aishwarya Rai en de Amerikaanse actrice en model Andie MacDowell.

Alia Bhatt, die beroemd werd met "Student of the Year" en een belangrijke figuur is in de hedendaagse Indiase cinema, is inmiddels een bekend gezicht op de Europese rode lopers. Haar aankomst in Frankrijk een paar uur eerder, in een eenvoudig pak van Carolina Herrera, had al de aandacht getrokken.

Met deze op het landschap geïnspireerde jurk bevestigt Alia Bhatt haar status als een onmisbare figuur in de internationale mode. Door haute couture te combineren met een eerbetoon aan Indiaas design, valt haar verschijning op Cannes 2026 op als een van de meest poëtische van de opening. En hoewel het festival nog maar net begonnen is, wordt er nu al reikhalzend uitgekeken naar haar toekomstige optredens.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
In een opvallende jurk trekt Heidi Klum alle ogen naar zich toe.
Article suivant
Midden in de woestijn laat deze cheerleader haar afgetrainde figuur zien.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Zangeres Tyla zet sociale media in vuur en vlam met een "gedurfde" zomerlook.

De Zuid-Afrikaanse zangeres, songwriter en danseres Tyla is vermoedelijk op vakantie en deelt dit met haar volgers. Een...

Midden in de woestijn laat deze cheerleader haar afgetrainde figuur zien.

Kylie Dickson deelde onlangs een reeks foto's die ze in de woestijn van Utah had gemaakt op Instagram....

In een opvallende jurk trekt Heidi Klum alle ogen naar zich toe.

Heidi Klum schitterde op de rode loper van het 79e Filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026) tijdens de...

"Ze zou moeten lachen": Amerikaanse actrice krijgt een golf van kritiek na haar verschijning op de rode loper

De Amerikaanse actrice en kitesurfer Maika Monroe maakte een van de meest opvallende verschijningen tijdens de openingsceremonie van...

Eva Longoria viert op 51-jarige leeftijd het moederschap met nieuwe foto's van haar zoon.

Ter gelegenheid van Moederdag, die in de Verenigde Staten op 10 mei wordt gevierd, plaatste Eva Longoria een...

Op het filmfestival van Cannes bleven de brillen van Michelle Rodriguez niet onopgemerkt.

Actrice, scenarioschrijfster en filmproducente Michelle Rodriguez arriveerde in Cannes om het 25-jarig jubileum van "Fast & Furious" te...