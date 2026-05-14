"Een kunstwerk waardig": Alia Bhatt maakt een opvallende verschijning in een romantische jurk.

De Britse actrice van Indiase afkomst, Alia Bhatt, maakte een spectaculaire comeback op het filmfestival van Cannes (12-23 mei 2026). Voor haar eerste verschijning op de 79e editie koos ze voor een jurk van Yash Patil met een landschapsprint. Haar verschijning werd direct online geprezen, waarbij velen de jurk vergeleken met een waar "wandelend kunstwerk".

Een jurk ontworpen als een levend schilderij.

De jurk die Alia Bhatt draagt, is een op maat gemaakt ontwerp van de Indiase ontwerper Yash Patil. Het ontwerp speelt in op een picturale dimensie: de volle, gestructureerde en volumineuze rok is bedrukt met een landschap dat bestaat uit diepgroene tinten aan de onderkant en een helderblauwe lucht die geleidelijk naar boven toe oploopt. Deze kleurovergang creëert een horizon-effect, alsof de jurk zelf een verhaal vertelt. De aansluitende sweetheart-halslijn, ondersteund door dunne bandjes, versterkt deze inspiratie door de blauwe tinten van de lucht erin te verwerken. Het algehele effect is een romantisch, bijna koninklijk silhouet, zonder overdreven prinsesachtig te zijn.

Voor haar kapsel koos actrice Alia Bhatt voor een lage knot met een zijscheiding, waardoor de stof de aandacht trok. Haar make-up, in lijn met de Koreaanse 'glass skin'-trend, was gericht op een stralende teint en opvallende lippen. Ze droeg kleine gouden oorbellen en een opvallende ring aan haar vinger: de minimalistische aanpak was compleet, zodat de aandacht niet van de jurk werd afgeleid.

Een verschijning die door internetgebruikers werd geprezen.

Al snel verspreidden foto's en video's van Alia Bhatts aankomst zich razendsnel via sociale media. Reacties stroomden binnen onder berichten van haar fanpagina's en modeaccounts. Velen omschreven de jurk als "een kunstwerk waardig" en prezen de durf van de ontwerper en de elegantie van de actrice. Anderen schreven simpelweg: "Ze is subliem", "Ze is een levend schilderij", "Een van de mooiste jurken van Cannes 2026".

Ook internationale modemedia pikten het verhaal op, waarbij sommigen het kledingstuk vergeleken met een landschapsschilderij dat als kledingstuk werd gedragen. Deze collectieve reactie bevestigt de visuele impact van deze eerste look en plaatst Alia Bhatt tussen de meest opvallende verschijningen van de openingsdag.

Alia Bhatt, trouwe ambassadrice van Cannes

Voor Alia Bhatt is dit optreden op de Croisette niet haar eerste. De actrice viert haar tweede jaar als wereldwijde ambassadrice voor L'Oréal Paris op het filmfestival van Cannes. Met deze rol treedt ze in de voetsporen van andere internationale sterren die aan het Franse merk verbonden zijn, zoals de Indiase actrice Aishwarya Rai en de Amerikaanse actrice en model Andie MacDowell.

Alia Bhatt, die beroemd werd met "Student of the Year" en een belangrijke figuur is in de hedendaagse Indiase cinema, is inmiddels een bekend gezicht op de Europese rode lopers. Haar aankomst in Frankrijk een paar uur eerder, in een eenvoudig pak van Carolina Herrera, had al de aandacht getrokken.

Met deze op het landschap geïnspireerde jurk bevestigt Alia Bhatt haar status als een onmisbare figuur in de internationale mode. Door haute couture te combineren met een eerbetoon aan Indiaas design, valt haar verschijning op Cannes 2026 op als een van de meest poëtische van de opening. En hoewel het festival nog maar net begonnen is, wordt er nu al reikhalzend uitgekeken naar haar toekomstige optredens.