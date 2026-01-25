Search here...

Deze Amerikaanse model, moeder van twee kinderen, straalt in de besneeuwde bergtoppen.

Léa Michel
Jasmine Tookes/Instagram

Jasmine Tookes, het iconische Victoria's Secret-model en moeder van twee, veroverde onlangs Instagram met een reeks foto's genomen in een adembenemend besneeuwd landschap. Het Amerikaanse model straalt in een ultrachique, volledig zwarte outfit: een nauwsluitend sportpak van Goldbergh, dat elegantie en functionaliteit combineert om de bergen te trotseren.

Een look die alom geprezen wordt op sociale media.

Deze foto's, geplaatst midden januari, leggen haar magnetische uitstraling vast te midden van de ongerepte sneeuw, met adembenemende uitzichten op de bergen en een minimalistische stijl. Als moeder van Mia Victoria (geboren in 2023) en haar recentelijk tweede kindje, belichaamt ze een krachtige en serene vrouwelijkheid. De reacties van fans zijn unaniem en enthousiast: "Magnifiek", "Een ongelooflijke uitstraling", "Het lijkt wel een James Bond-film, ik vind het geweldig."

Onder haar berichten stromen de reacties binnen, waarin haar charisma en stijl worden geprezen, waarmee ze de sneeuw omtovert tot een Hollywood-decor. Het is niet de eerste keer dat Jasmine schittert in winterse zwarte kleding – ze deelde op 17 januari al een soortgelijke sportoutfit – maar deze fotosessie op grote hoogte versterkt haar imago als inspirerende vrouw die moederschap en een topcarrière succesvol combineert.

Een stralende moeder en een tijdloze engel.

Nadat ze in 2025, negen maanden zwanger, over de catwalk van de Victoria's Secret Fashion Show liep, blijft Jasmine Tookes de vreugde van het ouderschap vieren op sociale media. Ze is sinds 2021 getrouwd met ondernemer Juan David Borrero en deelt authentieke familiemomenten, waarmee ze bewijst dat modellenwerk ook ruimte biedt voor een goede balans tussen werk en privé. Haar foto in de sneeuw, ver weg van de catwalk, toont een vrouw die zelfs de koudste omgevingen opfleurt en duizenden volgers inspireert met haar elegantie.

Deze winterse beelden doen denken aan de bliksemcarrière van Jasmine Tookes, met name als Victoria's Secret Angel sinds 2015. Door sneeuw en zwart als achtergrond te kiezen, combineert ze mode, natuur en moederschap in een boeiend visueel verhaal.

