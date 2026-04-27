Zangeres Becky G maakt furore met deze outfit vol splitten en pailletten.

Op 23 april 2026 vond in het Telemundo Center in Miami het Billboard Latin Women in Music-gala plaats, en Becky G was een van de meest verwachte gasten. De Mexicaans-Amerikaanse zangeres trok alle aandacht in een sprankelende jurk met hoge split op de roze loper.

Een "roze loper" in het teken van mode.

Het vierde jaarlijkse Billboard Latin Women in Music-gala bracht een uitzonderlijke reeks artiesten en geëerden samen in Miami:

Spaanse singer-songwriter Rosalía (Vrouw van het Jaar),

Puerto Ricaanse zangeres en rapper Ivy Queen

De Mexicaanse pop-rockzangeres en songwriter Gloria Trevi

Puerto Ricaanse zanger Young Miko

Mexicaanse singer-songwriter Julieta Venegas

de Spaanse zangeres en danseres Lola Indigo

Joy, de leadzanger van het Mexicaanse popduo Jesse & Joy.

In deze zeer verwachte context had Becky G een dubbel belangrijke rol te vervullen: die van eregast en die van stijlicoon. Op de roze loper koos ze voor een lange jurk met een hoge split, versierd met pailletten die bij elke beweging het licht weerkaatsten. Een look die zowel elegant als zelfverzekerd was, geheel in lijn met het imago van een artiest die niet bang is om modieuze risico's te nemen.

Op het podium in een witte jurk met een bijpassende sjaal.

Voor haar optreden ruilde Becky G haar roze loper-look in voor een al even opvallende outfit. Ze betrad het podium in een weelderige, volledig met pailletten bedekte witte jurk, compleet met bijpassende sjaal, om een eerbetoon te brengen aan de legendarische Amerikaanse zangeres Selena Quintanilla met een uitvoering van "Dreaming of You". Het eerste deel van haar cover was zacht en dromerig, waarna een gitarist een krachtige rockenergie toevoegde aan de tweede helft van het nummer.

De Global Impact Award, het hoogtepunt van de avond.

Het was haar vriendin en samenwerkingspartner, de Dominicaanse singer-songwriter Natti Natasha, die haar de Global Impact Award overhandigde, de belangrijkste prijs van de avond voor Becky G. In een toespraak in het Spaans, met tranen in haar ogen, zei ze: "Ik hou van wat ik op het podium doe, maar voor mij gaat het ook om wat er gebeurt als de lichten uitgaan - hoe ik contact maak met mijn gemeenschap, hoe ik mijn cultuur vertegenwoordig en hoe ik ruimte creëer voor de volgende generatie."

Een artieste op het hoogtepunt van haar invloed.

Becky G siert ter gelegenheid hiervan ook de cover van Billboard magazine en werkt aan een nieuw album dat naar verwachting in de zomer van 2026 zal verschijnen. De single "Marathon" zet alvast de toon: een gedurfde mix van Engels en Spaans, van rap en internationale Latijns-Amerikaanse pop. Als rijzende ster bewijst ze dat stijl en inhoud hand in hand kunnen gaan.

Door talloze spraakmakende optredens heeft Becky G haar status als essentieel icoon van de huidige Latijns-Amerikaanse muziekscene verstevigd. Meer dan een voorbijgaande hype, toont haar aanwezigheid in Miami een complete artiest, die zowel door haar stijl als door haar activisme kan schitteren. Een triomfantelijke avond die nu al een veelbelovend 2026 aankondigt, een jaar vol verdere successen.