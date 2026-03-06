"Katten zijn geen vriendelijke dieren": de opmerkingen van deze zanger zorgen voor controverse.

Anaëlle G.
Screen « Anxiety » Doechii / YouTube

De Amerikaanse rapper Doechii veroorzaakte onlangs een storm van reacties op het forum Threads door botweg te stellen dat katten "niet echt vriendelijke dieren zijn". Haar onverbloemde woorden ontketenden een storm van verontwaardiging onder kattenliefhebbers en wakkerden het eeuwenoude debat tussen "team kat" en "team hond" opnieuw aan.

Internetgebruikers miauwen van woede.

"Mensen doen alsof het een misdaad is om katten te haten, terwijl ze helemaal niet vriendelijk zijn," riep Doechii uit. Ze voegde eraan toe: "Ze willen niet gedomesticeerd worden, laat ze met rust! Je wordt gekrabd en geslagen door je eigen huisdieren, ik kan het niet geloven lol."

De reacties waren onmiddellijk: een gebruiker verdedigde zijn kat "die zich als een hond gedraagt", waarop Doechii antwoordde: "Merk op dat je hem leuk vond omdat hij zich als een hond gedroeg... QED." Geconfronteerd met beschuldigingen van stereotypering, hield ze vol: "Als ik een katteneigenaar vraag om zijn mouw op te stropen, zal hij hem scheuren."

Doechii blijft bij zijn standpunt: "Het is wederzijds."

Ondanks de uitingen van kattenliefde blijft de rapper onverstoorbaar: "Het is wederzijds," antwoordt ze op degenen die suggereren dat katten haar niet mogen. Ze geeft echter wel toe de "prachtige ogen" van een kat in de reacties te bewonderen, wat bewijst dat ze niet helemaal "anti-kat" is.

Respecteer alle dieren.

Laten we niet vergeten dat dieren over het algemeen gewoon in vrede willen leven. Sommige zoeken de nabijheid en genegenheid van mensen, anderen geven de voorkeur aan hun rust, maar geen enkel dier verdient het om gehaat te worden vanwege zijn of haar aard. Katten, honden en andere diersoorten hebben elk hun eigen persoonlijkheid en manier van omgaan met ons. In plaats van gevoeligheden tegen elkaar uit te spelen, is het essentieel om vriendelijk te zijn tegenover alle levende wezens waarmee we de planeet delen. Een aarde waar mens en dier respectvol samenleven, kan immers alleen maar een betere plek zijn.

Uiteindelijk raakte Doechii een gevoelige snaar: onvoorwaardelijke liefde voor katten. Zijn openhartigheid is even amusant als controversieel en herinnert ons eraan dat zelfs Grammy-sterren niet iedereen voor zich winnen als ze te maken krijgen met een weerbarstige kat.

Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
