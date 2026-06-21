Bruna Marquezine koos voor een strandlook voor haar nieuwste fotoshoot.

Bruna Marquezine haalt opnieuw de krantenkoppen met haar stijl. De Braziliaanse actrice werd samen met haar partner, de Canadese singer-songwriter Shawn Mendes, gefotografeerd op een strand in Rio de Janeiro in een zomerse outfit die direct viral ging op sociale media.

Een dagje strand in São Conrado

Op het beroemde strand van São Conrado in Rio de Janeiro genoot Bruna Marquezine van een dagje aan zee met haar partner, de Canadese zanger Shawn Mendes. De foto's, online gedeeld door fotobureau BackGrid USA, tonen het zichtbaar ontspannen stel, genietend van een intiem moment in een idyllische omgeving.

Een turquoiseblauwe tweedelige strandbadoutfit met een diepe V-hals.

Voor dit zonnige uitje koos Bruna Marquezine voor een tweedelig badpak in een bijzonder heldere turquoise tint. Het topje, met een diepe V-hals, werd gecombineerd met een bijpassend broekje, wat resulteerde in een monochrome look. Deze kleurkeuze, ergens tussen blauw en zeegroen in, benadrukt het Braziliaanse licht en contrasteert met het gebruikelijke zwart-wit van strandkleding. Een frisse en zonnige kleur, perfect passend bij de zomerse sfeer.

Een minimalistische beautylook

Op het gebied van uiterlijk koos Bruna Marquezine voor een natuurlijke look. De actrice droeg minimale make-up, perfect geschikt voor een dag in de zon en het water. Haar korte haar, nu gestyled in zachte golven, was naturel gelaten voor een bewust ontspannen uitstraling. Deze ingetogen aanpak, een groot contrast met de gepolijste looks die ze soms draagt bij officiële gelegenheden, illustreert een andere kant van haar persoonlijkheid: die van een jonge vrouw die zich prettig voelt in haar eigen huid en geen kunstgrepen nodig heeft om te stralen.

Een gouden hanger aan een ketting om de look compleet te maken.

Om haar outfit compleet te maken, koos Bruna Marquezine voor één enkel, zorgvuldig uitgekozen accessoire: een delicate ketting met een gouden hanger. Dit subtiele detail voegt een vleugje verfijning toe aan de algehele look zonder de eenvoud ervan te verstoren. Op het strand, waar sieraden vaak over het hoofd worden gezien, valt dit kleine gouden accent op als een stijlvol kenmerk. Deze minimalistische aanpak bewijst dat je niet overladen hoeft te zijn met accessoires om er op je best uit te zien.

onze haters die mij doen geloven dat Bruna Marquezine een ABSURDO-foto heeft gemaakt pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) 10 juni 2026

Een gezellig uitje met Shawn Mendes

Naast hun stijl was het vooral de sfeer van het moment die de aandacht trok. Op de online gedeelde foto's lijken Bruna Marquezine en Shawn Mendes erg close, hand in hand en glimlachend tijdens hun wandeling. Deze openlijke genegenheid bevestigt een liefdesverhaal dat zich lijkt te ontwikkelen buiten de gebruikelijke mediadrukte. Het decor van Rio de Janeiro, met zijn gouden licht en ontspannen sfeer, vormde bovendien de perfecte setting voor dit romantische uitje.

Enthousiaste reacties op sociale media.

De foto's zorgden al snel voor een golf van reacties op sociale media. Onder de berichten waarin de foto's werden gedeeld, overspoelden de fans van de actrice de reactiesectie met bewonderende berichten. "Bruna heeft een prachtig lichaam," schreef een gebruiker, terwijl een ander simpelweg zei: "Bruna is zo mooi." Deze enthousiaste reacties tonen de sterke band aan die haar fans met de actrice hebben. Ze wordt zowel gevolgd vanwege haar filmcarrière als vanwege haar stijl op sociale media. Een populariteit die seizoen na seizoen onverminderd groot blijft.

Met haar turquoise outfit, subtiele ketting en minimalistische make-up creëert Bruna Marquezine een strandlook die zowel verfijnd als stralend is. Samen met haar partner Shawn Mendes bewijst de Braziliaanse actrice eens te meer haar talent om zelfs de kleinste alledaagse momenten om te toveren tot opvallende beelden.

