In Australië worden Meghan Markle en prins Harry bekritiseerd vanwege de kosten van hun bezoek.

Meghan Markle en prins Harry zijn voor het eerst sinds 2018 weer in Australië, maar deze nieuwe "tour" is niet zonder controverse. Hun aanwezigheid, die spreekbeurten combineert met wellnessretraites, wakkert een debat aan over de grens tussen maatschappelijke doelen en privézaken.

Een langverwacht, maar controversieel bezoek

Het paar, dat volgens mediaberichten op 14 of 15 april 2026 arriveerde, werd in Sydney en vervolgens in Melbourne met dezelfde nieuwsgierigheid ontvangen als tijdens hun koninklijke tournee in 2018. Destijds maakte hun bezoek deel uit van het officiële programma van de Kroon, met publieke financiering en logistieke ondersteuning door de staat. Nu, als "niet-werkende royals" die in Californië wonen, wordt hun verblijf omschreven als een "privé" of "quasi-koninklijke" tournee, wat de publieke perceptie van de bestede gelden verandert.

Evenementen met exorbitante prijzen

De kern van de controverse ligt in de prijzen die worden gevraagd voor toegang tot evenementen die door de Sussexen worden bijgewoond. In Melbourne staat prins Harry gepland om te spreken op een topconferentie over geestelijke gezondheid genaamd "InterEdge", waarvoor tickets worden aangeboden voor 997 Australische dollar (ongeveer 600 euro), of zelfs tot 1.978 dollar voor sommige "premium" pakketten.

In Sydney is Meghan Markle de sterattractie van een driedaags retraite, georganiseerd door haar merk/podcast "Her Best Life", in een luxe hotel. Deelname kost AU$ 2.699 (ongeveer € 1.625) per persoon, inclusief yoga, klanktherapie, diners en disco-avonden. Een extra "VIP-ervaring" omvat een groepsfoto met de hertogin, een privéontbijt en merchandise, wat het beeld van een zeer commerciële en exclusieve vakantie versterkt .

Beveiliging op kosten van de belastingbetaler

De discussies draaien ook om de veiligheid. Net als tijdens hun vorige bezoek moeten de Australische autoriteiten politiemaatregelen treffen om hun bewegingen te reguleren, waaronder crowd control en bescherming. Een petitie van de groep "Beyond Australia" op Change.org heeft al meer dan 38.000 handtekeningen verzameld. Daarin wordt geëist dat de staat geen cent uitgeeft aan beveiliging, escorte of logistiek voor Meghan Markle en prins Harry, die nu worden beschouwd als "privépersonen die lucratieve activiteiten uitvoeren".

Een groeiend "zakelijk" imago

Het team van Harry en Meghan heeft erop aangedrongen dat de reis privé wordt gefinancierd en niet via de Britse koninklijke toelage. Hun bezoek aan Australië wordt gepresenteerd als "een reeks filantropische, professionele en media-activiteiten", in plaats van een staatsbezoek. Toch blijft voor de Australiërs de vraag: wie betaalt er nu eigenlijk voor de beveiliging, de logistiek en de publiciteit rondom dit paar, dat een belangrijk publiek symbool van de monarchie blijft?

Het programma van de tour, een mix van bijeenkomsten over geestelijke gezondheid en wellnessretraites, versterkt het idee van een commerciële strategie die draait om hun imago. De media benadrukken dat dit soort evenementen alleen toegankelijk is voor een minderheid van mensen met een aanzienlijk budget, wat kritiek oproept op de tegenstelling tussen een streven naar ontoegankelijkheid en een liefdadigheidsstandpunt. Veel waarnemers wijzen ook op het contrast met de boodschap van "maatschappelijke dienstverlening" en toegankelijkheid die centraal stond bij hun vertrek uit het paleis, en beschouwen het als "nepkoninklijkheid" of een "promotionele tour".

Tussen fans, sceptici en politieke critici

De meningen zijn verdeeld. Aan de ene kant blijven sommige fans trouw aan de aanwezigheid van het paar, die onder andere patiënten in kinderziekenhuizen en lokale verenigingen bezoekt, en herinneren ze aan enkele van hun eerdere activiteiten. Aan de andere kant klinken er kritische stemmen, met name van lokale politici en commentatoren, die vinden dat de combinatie van hoge prijzen, VIP-arrangementen en door de belastingbetaler gefinancierde beveiliging niet langer strookt met het idee van "onbaatzuchtig" werk.

Uiteindelijk is het bezoek van Meghan Markle en prins Harry aan Australië in 2026 een spiegel die de maatschappij wordt voorgehouden en de vraag stelt hoe een koninklijk gezin dat is getransformeerd tot een "influencerfamilie" zichzelf financiert, beschermt en presenteert op het internationale toneel.