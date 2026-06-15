Selena Gomez deelt foto's met haar man die reacties uitlokken.

De Amerikaanse singer-songwriter Selena Gomez geniet duidelijk van het leven. Ze deelde een reeks lieve foto's op Instagram met haar echtgenoot, producer en songwriter Benny Blanco. De foto's, vergezeld van een liefdevolle boodschap, leverden al snel reacties op van haar volgers, variërend van oprechte uitingen tot meer oppervlakkige opmerkingen.

Een hartverwarmende publicatie

In deze fotocarrousel is het stel te zien in spontane, alledaagse momenten: naast elkaar op de bank met een besneeuwd landschap op de achtergrond, een selfie makend voor de spiegel, of samen poserend in de buitenlucht. Deze intieme en stralende beelden, ver verwijderd van de rode loper, illustreren hun hechte band. In het onderschrift schreef Selena Gomez een tedere boodschap voor haar man: "Afstand doet er zo weinig toe als iemand zo belangrijk voor je is... Ik mis je," waarmee ze verwees naar de scheiding die haar professionele verplichtingen met zich meebrachten.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Selena Gomez (@selenagomez)

Gemengde reacties

Zoals wel vaker het geval is bij dit stel, riep de post gemengde reacties op. Veel internetgebruikers prezen de chemie tussen de twee en overlaadden hen met complimenten als "couple goals" en lieve berichtjes. Anderen daarentegen maakten oppervlakkigere opmerkingen en vergeleken het uiterlijk van het stel. Deze opmerkingen werden snel afgewezen door de fans van het stel, die iedereen eraan herinnerden dat "het belangrijkste de liefde en de verbondenheid is die Selena Gomez en Benny Blanco laten zien."

Een stel met een grote schare fans.

De twee artiesten kennen elkaar al zo'n tien jaar en werkten aanvankelijk muzikaal samen voordat ze eind 2023 hun relatie officieel maakten. Ze verloofden zich in december 2024 en trouwden in september 2025 tijdens een ceremonie in Californië, omringd door talloze beroemdheden. Selena Gomez heeft deze relatie herhaaldelijk omschreven als de meest vredige die ze ooit heeft ervaren, en benadrukt het belang van een relatie met iemand die haar respecteert. Het stel deelt ook regelmatig inkijkjes in hun dagelijks leven.

Met deze post geeft Selena Gomez haar fans opnieuw bewijs van de liefde die ze met Benny Blanco deelt. Tussen tederheid, humor en een gevoel van verbondenheid bevestigt het stel hun status als favoriet duo voor een deel van het publiek – zozeer zelfs dat een simpele verklaring van afstand verandert in een oprecht moment van verbondenheid.