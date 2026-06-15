In een gedrapeerde jurk trekt Kim Kardashian alle ogen naar zich toe in Monaco.

Léa Michel
@kimkardashian / Instagram

Kim Kardashian blijft nooit onopgemerkt, en haar recente reis naar Monaco was daarop geen uitzondering. Tijdens de Formule 1 Grand Prix trok ze alle aandacht in een elegante, crèmekleurige jurk van Gucci. Ze deelde haar verschijning met haar Instagram-volgers.

Een gedrapeerde jurk

Voor haar racedag koos Kim Kardashian voor een lange, crèmekleurige jurk van jersey. De jurk heeft een asymmetrische halslijn en één lange mouw die elegant over één schouder valt. Plooiingen in de taille zorgen voor structuur, terwijl de soepelvallende stof het lichaam omarmt voordat de stof tot op de grond valt. De draperie geeft de jurk een antieke uitstraling en creëert een look die zowel ingetogen als verfijnd is.

Een spectaculaire open achterkant

Hoewel de jurk er van voren ingetogen uitzag, bevatte de achterkant een ware verrassing. De wijd openvallende achterkant had een sculpturaal draperend effect in de taille, wat een dramatische touch aan de algehele look gaf. Dit contrast tussen een strakke voorkant en een gewaagde achterkant was een van de meestbesproken modehoogtepunten van het Monaco-weekend.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Wat accessoires betreft, koos Kim Kardashian voor een grote zonnebril met paarse glazen en zwarte Gucci pumps met paardenbitdetails. Ze maakte de look compleet met een losse knot, versierd met een paar lokken die haar gezicht omlijstten. Ze stemde deze outfit af op die van haar zus Khloé, die ook in crèmekleur gekleed was, waardoor ze een perfect bij elkaar passend duo vormden.

Met deze gedrapeerde crèmekleurige jurk bewees Kim Kardashian eens te meer haar meesterschap in de kunst van het uiterlijk. Ze was niet te zien voor de camera's tijdens de Grand Prix van Barcelona op 14 juni 2026, wat suggereert dat haar aanwezigheid discreet was of dat ze simpelweg afwezig was bij het evenement. Het valt nog te bezien of ze voor het einde van het seizoen 2026 nog een Formule 1 Grand Prix zal bijwonen, een mogelijkheid die ongetwijfeld de aandacht voor haar veelbesproken publieke optredens weer zou aanwakkeren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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