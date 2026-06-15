Gekleed in strandkleding viert Elizabeth Hurley haar 61e verjaardag met een optimistische boodschap.

Elizabeth Hurley vierde onlangs haar 61e verjaardag met een glimlach. De Britse actrice en model vierde haar verjaardag op Instagram met een foto die ze aan het water had genomen, vergezeld van een uitgesproken optimistische boodschap. Het was voor haar een gelegenheid om een mooie levensles te delen over het verstrijken van de tijd.

Een boodschap vol optimisme

"Gefeliciteerd met mijn verjaardag!" schreef Elizabeth Hurley bij haar bericht. Ze bekende dat ze lang bang was geweest dat "het leven minder spannend zou worden naarmate je ouder wordt", maar ze kwam erachter dat het tegendeel waar was. "Ik ben dol op mijn leven nu", bevestigde ze, en moedigde iedereen aan om het hoofd omhoog te houden en nooit op te geven. Ze voegde hieraan toe dat ze haar "geweldige vrienden en familie" hartelijk bedankte, evenals haar fans, die ze prees voor hun loyaliteit. "Dit jaar zat al vol emoties en ik kan niet wachten om te zien wat het volgende jaar brengt", besloot ze.

Een verschijning aan de waterkant

Om dit moment vast te leggen, koos Elizabeth Hurley voor een foto in strandkleding, genomen met haar gezicht naar het water en een felgekleurde handdoek in haar hand. Bekend om haar gemak voor de camera en haar stralende uitstraling, bevestigt ze opnieuw haar sereniteit en zelfvertrouwen, op een leeftijd waarop ze volledig accepteert wie ze is. Een verschijning die perfect aansluit bij de stralende sfeer van haar bericht.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Omringd door haar geliefden

Het bericht zorgde, niet geheel onverwacht, voor een golf van genegenheid in de reacties. Een van de meest ontroerende was die van haar 24-jarige zoon Damian, die zijn liefde voor haar verklaarde. De actrice, die zegt haar geluk te vinden in haar geliefden, geniet duidelijk ook van een "perfecte romance" met muzikant Billy Ray Cyrus, met wie ze sinds 2025 een relatie heeft. Het stel verdeelt hun tijd tussen de boerderij van de artiest in Tennessee en het landhuis van de actrice in Engeland. Tussen tuinieren, muziek en avonden bij de open haard vat ze hun dagelijks leven samen in één woord: "geluk".

De boodschap van Elizabeth Hurley is veel meer dan alleen een verjaardagsgroet: het is een krachtige oproep om met optimisme en dankbaarheid verder te gaan in het leven. Door ons eraan te herinneren dat onze beste jaren niet per se achter ons liggen, brengt ze een inspirerende boodschap over die duidelijk weerklank vond bij haar gemeenschap. Het is de perfecte manier om vol vertrouwen het nieuwe jaar in te luiden.