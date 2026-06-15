Shay Mitchell blaast de trend van glinsterende jurken nieuw leven in met een monochrome variant.

Léa Michel
@shaymitchell / Instagram

De Canadese actrice, model en producer Shay Mitchell heeft een talent voor het nieuw leven inblazen van trends. Onlangs deelde ze een reeks foto's op Instagram waarop ze een kort, glinsterend jurkje in één tint roze draagt. Een uitgesproken retro-look die de paillettenjurk terugbrengt – in een monochrome uitvoering.

Een glinsterende monochrome jurk

Het middelpunt van deze look: een korte, roze metallic gebreide jurk van Seroya. De jurk heeft een asymmetrische, off-the-shoulder halslijn en lange, uitlopende mouwen die het silhouet een dynamische uitstraling geven. De subtiel glinsterende stof weerkaatst het licht, waardoor het kledingstuk een feestelijke look krijgt. Trouw aan de "total look"-trend heeft Shay Mitchell haar hele outfit in dezelfde roze tint gestyled.

Een iconisch accessoire

Om deze jurk compleet te maken, koos Shay Mitchell voor een zeer symbolisch accessoire: een Baguette-tas versierd met roze pailletten. Deze tas, een ware 'it-bag' uit de jaren 2000, past perfect bij de retro-uitstraling van de look. Roze lakleren muiltjes van Paris Texas en een handbagagekoffer van haar eigen merk maakten het ensemble af en behielden hetzelfde monochrome thema.

De trend van glinsterende jurken

Deze keuze illustreert de grote comeback van jurken met pailletten en metallic accenten, een gegarandeerd succes voor avondjes uit en feestelijke gelegenheden. Door ze te combineren met ton-sur-ton kleurschema's, biedt Shay Mitchell een modernere interpretatie van deze trend. De monochrome look, waarbij één kleur door de hele outfit wordt gebruikt, structureert de look en geeft deze een verfijnde elegantie. Het geheel past perfect bij de golf van jaren 2000-nostalgie die zo prominent aanwezig is in de huidige mode.

Een actrice die tevens ondernemer is.

Naast de stijl benadrukt deze look de dubbele rol van Shay Mitchell. De Canadese actrice, model en producente, bekend van haar rol in "Pretty Little Liars" en ook te zien in "Dollface" en "You", is tevens medeoprichter van BÉIS, een zeer succesvol merk voor reisaccessoires. Door een van haar koffers in haar post te laten zien, bevestigt ze haar gevoel voor stijl én haar zakelijk inzicht.

Met deze glinsterende roze jurk en het vakkundig uitgebalanceerde kleurenpalet creëert Shay Mitchell een look die zowel nostalgisch als trendy is. Door de verwijzingen naar de jaren 2000 en de accessoires bewijst de actrice dat een jurk met pailletten meer dan ooit de aandacht kan trekken. Het zal fans van glamoureuze avonden zeker inspireren.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
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