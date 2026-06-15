"Ze zien er allebei prachtig uit": Naomi Watts deelt een nieuwe trouwfoto.

De Britse actrice en producente Naomi Watts heeft een ontspannen relatie met haar imago. Om de derde verjaardag van haar huwelijk met acteur Billy Crudup te vieren, deelde ze een nooit eerder gepubliceerde foto van hun huwelijksceremonie in New York op Instagram. Een eenvoudige, tedere en bijzonder stralende foto – die meteen een stortvloed aan reacties uitlokte.

Een jurk van Oscar de la Renta van witte kant.

Op de foto poseert het stel zittend op een houten bankje in de buitenlucht. Naomi Watts draagt een eenvoudige, zwierige witte kanten jurk van Oscar de la Renta. In haar hand houdt ze een boeket witte bloemen vastgebonden met een lint.

Naast haar staat de Amerikaanse acteur Billy Crudup, gekleed in een eenvoudig marineblauw pak. Het hoofd van de actrice rust op de schouder van haar man, wiens arm over de rugleuning van de bank hangt. Alles in de compositie straalt sereniteit uit. Het onderschrift sluit perfect aan bij de foto: "Gefeliciteerd met je verjaardag, mijn liefste ♥️." Geen emotionele alinea, geen gedetailleerd tijdschema – alleen deze simpele zin, die alles zegt.

Een discrete bruiloft in het hart van New York.

De bewuste bruiloft, die in juni 2023 plaatsvond, was allesbehalve een Hollywood-ceremonie. Het paar koos destijds voor een huwelijk in een gerechtsgebouw in New York, zonder poespas of ceremonie. "Er was niets gepland; we wilden het heel simpel houden. Ik heb zelfs de bloemen bij een kleine buurtwinkel op de hoek gekocht," vertelde Naomi Watts in een interview in januari 2024. Ze vervolgde: "Ik heb ze ingepakt met een oud lint dat ik in een la had liggen. De ceremonie was heel snel. We belden op het laatste moment een paar vrienden en degenen die in de stad waren, sloten zich bij ons aan. Het was echt warm en mooi."

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Een tweede ceremonie in Mexico in 2024.

Een jaar na hun ingetogen huwelijk in New York vierde het paar hun huwelijk opnieuw, ditmaal in Mexico, in juni 2024. Een meer officiële ceremonie, georganiseerd door Naomi Watts' broer, fotograaf Ben Watts, en omringd door een kring van goede vrienden.

"Beide zijn prachtig": internetgebruikers zijn ontroerd.

Op het nieuwe jubileumbericht zijn de reacties opvallend unaniem. "Allebei prachtig," schreef een gebruiker. "Wat een mooi voorbeeld van liefde die precies op het juiste moment komt," voegde een ander toe. Verschillende beroemdheden mengden zich ook in het gesprek: de Amerikaanse actrice en filmproducente Sharon Stone, de Amerikaanse actrice en televisiepresentatrice Niecy Nash-Betts en de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Andy Cohen lieten allemaal hartelijke felicitaties achter.

"Het is nooit te laat, toch? We hebben elkaar pas laat in ons leven gevonden, en dat is echt iets heel bijzonders," vertelde Naomi Watts in 2024. Drie jaar na hun eerste "ja" belichaamt ze dit idee nog steeds: een liefdesverhaal dat zich in zijn eigen tempo ontvouwt, buiten de gebaande paden om, en daardoor des te mooier is.