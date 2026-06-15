Jennifer Lopez creëert een spectaculaire look in een met pailletten versierde bodysuit.

De Amerikaanse zangeres en actrice Jennifer Lopez heeft voor opschudding gezorgd met een foto die haar vaste visagist, Ernesto Casillas, deelde tijdens een beautysessie. Gekleed in een volledig met pailletten bedekt bodysuit en bijpassende dijhoge laarzen, presenteert ze een look die zowel spectaculair als perfect beheerst is – een herinnering aan waarom ze een van de meest herkenbare figuren op het internationale toneel is.

Een bodysuit met pailletten

Op de foto die op sociale media circuleert, is Jennifer Lopez te zien in een bodysuit die volledig bedekt is met glinsterende versieringen. Het meest opvallende detail: een V-hals die bijna tot haar navel reikt. Een meesterlijke snit die het silhouet transformeert tot een waar couture-statement. De stof van het kledingstuk is op zichzelf al een belevenis.

Bij elke beweging weerkaatst het licht op de pailletten, waardoor een bijna vloeibaar effect ontstaat. Deze aanpak doet denken aan de grootse podiumoptredens van Jennifer Lopez – van de videoclip van "On The Floor" tot haar Super Bowl-optreden in 2020. JLo steekt haar voorliefde voor glinsterende kledingstukken nooit onder stoel en banken, en deze jurk past perfect in die traditie.

Dijhoge laarzen en een golvend kapsel

Om de bodysuit compleet te maken, koos Jennifer Lopez voor een paar bijpassende dijhoge laarzen. De schoenen, in dezelfde tint als de bodysuit, verlengen het silhouet en geven de outfit direct een theatrale dimensie. Het ensemble functioneert als een echt toneelkostuum, versterkt door zorgvuldig gekozen belichting.

Wat haar kapsel betreft, koos J.Lo voor een kenmerkende look die nu helemaal van haar is: haar lange, bruine haar met highlights is gestyled in zachte golven en heeft een middenscheiding. Een typisch Hollywood-kapsel dat haar gezicht omlijst en tegelijkertijd een ontspannen, vloeiende stijl behoudt. Op het gebied van make-up komt het werk van Ernesto Casillas duidelijk naar voren in de details: grijze oogschaduw, een poederroze blush en een nude lippenstift – een combinatie die zowel modern als stralend is.

Een perfect uitgevoerde spiegelpose

Een ander aspect dat de foto bijzonder opvallend maakt, is de pose: voor de spiegel in haar kleedkamer, met haar hakken op de tafel en haar benen gespreid. Een enscenering die doet denken aan de beroemde sterrenportretten uit de jaren 80 – een tijdperk waarin Amerikaanse diva's met dezelfde nonchalante zelfverzekerdheid poseerden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Ernesto Casillas🦻🏽 (@ernestocasillas)

Een nieuw stijltijdperk in volle gang.

Deze verschijning komt op een bijzonder belangrijk moment voor Jennifer Lopez. De zangeres, die momenteel haar nieuwe film "Office Romance" promoot, heeft de afgelopen weken een reeks perfect samengestelde mode-looks gepost. Van zwarte mohair coltruien tot Balmain-rokken met luipaardprint, haar kledingkeuzes vormen nu een waar visueel verhaal – waarbij elke outfit een verhaal vertelt over een facet van haar evoluerende carrière.

Met deze met pailletten bezaaide bodysuit en diepe decolleté levert Jennifer Lopez een van haar meest spectaculaire verschijningen van het jaar af. En bevestigt ze dat ze een van de meest bekwame figuren is die deze combinatie van podiumpresentatie en haute couture-precisie perfect weet te belichamen.