"Ik haat kinderen niet": Chappell Roan reageert nadat hij ervan beschuldigd werd "respectloos" te zijn.

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

De Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan wilde de situatie ophelderen door uit te leggen dat ze geen hekel heeft aan kinderen of haar fans en dat ze niet op de hoogte was van het incident met de dochter van de Italiaanse international Jorginho tijdens het ontbijt in het hotel.

Wat Jorginho bekritiseert

De voormalige speler van Chelsea en Arsenal vertelde dat zijn 11-jarige dochter, een grote fan van zanger Chappell Roan, hem herkende en glimlachend langs zijn tafel liep zonder iets tegen haar te zeggen. Hij beweert dat een beveiliger vervolgens zijn vrouw en dochter op een "zeer agressieve toon" benaderde en hen beschuldigde van "respectloosheid" en "intimidatie", waardoor het kind moest huilen. Jorginho vond deze reactie "volstrekt buiten proportie" en herinnerde iedereen eraan dat "een artiest zonder fans niets is".

Het antwoord van Chappell Roan

In een video zei Chappell Roan dat ze "medelijden had met de moeder en het kind", maar ze benadrukte dat ze het incident niet had gezien. Ze verduidelijkte dat de persoon die tussenbeide kwam niet haar eigen lijfwacht was en dat ze niemand had gevraagd om met het gezin te praten. Volgens haar deden de moeder en dochter "niets verkeerds" en was het "oneerlijk dat een agent zonder reden kwade bedoelingen aannam".

"Ik haat kinderen niet."

Geconfronteerd met beschuldigingen van internetgebruikers dat ze "respectloos" zou zijn of een probleem met kinderen zou hebben, was de zangeres heel duidelijk: "Ik haat geen kinderen, dat is onzin. Ik haat geen mensen die mijn muziek leuk vinden." Ze bood desondanks haar excuses aan de moeder en het kleine meisje aan voor het ongemak dat ze had ondervonden, en benadrukte dat niemand het verdient om zo behandeld te worden, simpelweg omdat ze een beroemdheid bewonderen.

Deze controverse ontstaat doordat Chappell Roan zich regelmatig uitspreekt over wat zij beschouwt als "eng" of opdringerig fan-gedrag, met name wanneer sommige fans in het echt of online de grens overschrijden. De zaak-Jorginho-Chappell Roan wakkert het debat uiteindelijk opnieuw aan: hoe kunnen we de privacy van artiesten beschermen zonder gewone fans te straffen, vooral wanneer het gaat om een verlegen kind dat gewoon van een afstandje toekijkt?

Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Article précédent
Article suivant
Article suivant

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

