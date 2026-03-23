De Amerikaanse actrice Chase Infiniti zag eruit als een ware prinses in een weelderige indigo jurk met ruches tijdens de opening van het Series Mania-festival in Lille, Frankrijk.

Een moderne prinsessenjurk

Voor haar verschijning op de rode loper in Lille op 20 maart koos de actrice voor een diep indigoblauwe creatie, volledig op maat gemaakt door Louis Vuitton. De luxueuze satijnen jurk had een romantische, gegolfde halslijn, een meerlagig geplooid lijfje en, vooral opvallend, een volumineuze rok in panierstijl die uitwaaierde als een koninklijke baljurk. Elke beweging creëerde een watervalachtig effect van stof, wat haar eigentijdse prinsessenuitstraling benadrukte. Fans waren er dol op: "Een prinses" of "Paars staat je goed."

Minimale styling, maximale impact

Als nieuwste ambassadrice van een luxe merk liet Chase Infiniti de jurk voor zich spreken. Ze combineerde haar outfit op een eenvoudige manier met een delicate choker met wijnrankmotief die haar halslijn accentueerde zonder de jurk te overschaduwen. Haar haar was opgestoken in een elegant kapsel, dat deed denken aan de verfijnde make-up die ze droeg tijdens de Oscars, terwijl frisse make-up haar teint benadrukte, met een roze-rode lippenstift die subtiel het diepblauwe van de jurk complementeerde.

Sinds haar doorbraakrol als Willa in de Oscarwinnende film "One Battle After Another" heeft de Amerikaanse actrice Chase Chase Infiniti keer op keer spectaculaire outfits laten zien: na haar zwierige lavendelkleurige jurk tijdens de Oscars heeft deze indigokleurige creatie haar status als "de nieuwe koningin van de rode loper" bevestigd. Haar samenwerking met het luxe merk Louis Vuitton – van de Oscaruitreiking tot het Series Mania-festival – heeft haar al tot een van de meest prominente modeambassadeurs van dit moment gemaakt.