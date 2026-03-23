"Een prinses": Actrice Chase Infiniti trekt de aandacht in een jurk met ruches.

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

De Amerikaanse actrice Chase Infiniti zag eruit als een ware prinses in een weelderige indigo jurk met ruches tijdens de opening van het Series Mania-festival in Lille, Frankrijk.

Een moderne prinsessenjurk

Voor haar verschijning op de rode loper in Lille op 20 maart koos de actrice voor een diep indigoblauwe creatie, volledig op maat gemaakt door Louis Vuitton. De luxueuze satijnen jurk had een romantische, gegolfde halslijn, een meerlagig geplooid lijfje en, vooral opvallend, een volumineuze rok in panierstijl die uitwaaierde als een koninklijke baljurk. Elke beweging creëerde een watervalachtig effect van stof, wat haar eigentijdse prinsessenuitstraling benadrukte. Fans waren er dol op: "Een prinses" of "Paars staat je goed."

Minimale styling, maximale impact

Als nieuwste ambassadrice van een luxe merk liet Chase Infiniti de jurk voor zich spreken. Ze combineerde haar outfit op een eenvoudige manier met een delicate choker met wijnrankmotief die haar halslijn accentueerde zonder de jurk te overschaduwen. Haar haar was opgestoken in een elegant kapsel, dat deed denken aan de verfijnde make-up die ze droeg tijdens de Oscars, terwijl frisse make-up haar teint benadrukte, met een roze-rode lippenstift die subtiel het diepblauwe van de jurk complementeerde.

Sinds haar doorbraakrol als Willa in de Oscarwinnende film "One Battle After Another" heeft de Amerikaanse actrice Chase Chase Infiniti keer op keer spectaculaire outfits laten zien: na haar zwierige lavendelkleurige jurk tijdens de Oscars heeft deze indigokleurige creatie haar status als "de nieuwe koningin van de rode loper" bevestigd. Haar samenwerking met het luxe merk Louis Vuitton – van de Oscaruitreiking tot het Series Mania-festival – heeft haar al tot een van de meest prominente modeambassadeurs van dit moment gemaakt.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
"Ik heb mijn levensstijl veranderd": Deze 60-jarige Britse beroemdheid poseert trots en praat over de menopauze.
"Ik haat kinderen niet": Chappell Roan reageert nadat hij ervan beschuldigd werd "respectloos" te zijn.

Deze actrice vertelt over haar strijd tegen verslaving en wat haar geholpen heeft om verder te komen.

Natasha Lyonne, bekend om haar memorabele rollen in televisie en film, sprak openhartig over haar strijd tegen verslaving....

Op het strand deelt Dua Lipa een teder moment met haar verloofde.

De Britse singer-songwriter Dua Lipa laat Instagram op z'n kop staan met een reeks liefdevolle foto's op het...

"Ik haat kinderen niet": Chappell Roan reageert nadat hij ervan beschuldigd werd "respectloos" te zijn.

De Amerikaanse singer-songwriter Chappell Roan wilde de situatie ophelderen door uit te leggen dat ze geen hekel heeft...

"Ik heb mijn levensstijl veranderd": Deze 60-jarige Britse beroemdheid poseert trots en praat over de menopauze.

Op haar verjaardag trok de Britse columniste, activiste en zakenvrouw Meg Mathews de aandacht door haar gedachten over...

Nadat ze haar kankerdiagnose bekend had gemaakt, koos deze Amerikaanse actrice ervoor om de realiteit van haar lichaam te laten zien.

Na maandenlang tegen kanker te hebben gestreden, besloot de Amerikaanse actrice Nicole Elizabeth Eggert een realiteit te onthullen...

Bij het zwembad maakt deze basketbalster indruk met haar "strakke buikspieren".

De Amerikaanse basketbalster Cameron Brink maakt indruk op internetgebruikers bij het zwembad met haar "strakke buikspieren", terwijl ze...