Deze model, die ervan verdacht wordt een cosmetische ingreep te hebben ondergaan, reageert stellig.

Amelia Gray, model en dochter van de Amerikaanse actrice Lisa Rinna, werd onlangs op Instagram beschuldigd van meerdere plastische chirurgie-ingrepen door een cosmetisch chirurg. Ze reageerde fel en verdedigde haar eerlijkheid over haar lichaamskeuzes.

Geruchten aangewakkerd door een viraal bericht

Op 28 januari 2026 plaatste contentmaker Molly Bailey een carrousel met voor-en-na-foto's van Amelia Gray, waarin ze haar ervan beschuldigde dat ze vóór haar 25e fillers in haar wangen en lippen, een buccale vetverwijdering, een neuscorrectie, kaakfillers en botoxinjecties had laten zetten. Bailey parodieerde haar rol in "The Beauty", de satirische serie van Ryan Murphy over onrealistische schoonheidsidealen, waarin Amelia Gray ontkent fillers te hebben laten zetten. Amelia Gray reageerde: "Nou zus, je schrijft nepnieuws over vrouwen, stop ermee! Vrouwen moeten elkaar steunen."

Een eerlijk en doortastend antwoord

Amelia Gray verduidelijkte dat ze SkinVive (hyaluronzuur voor de wangen, zonder een blijvend filler-effect) had gebruikt en geen traditionele lipfillers: "Ik heb letterlijk gezegd wat ik in mijn lippen heb laten spuiten..." Geconfronteerd met beschuldigingen van liegen, gaf ze toe een neuscorrectie te hebben ondergaan en vertelde ze uitgebreid over haar voorgeschiedenis, die ze aan Variety uitlegde: een medische borstverkleining op 16-jarige leeftijd om een sepsis door een piercing te voorkomen, gevolgd door mislukte implantaten die een spoedreconstructie vereisten. Amelia Gray legde uit dat ze er spijt van heeft dat een oudere ex haar keuzes heeft beïnvloed, maar verwierp de ongegronde speculaties.

De paradox van schoonheidsidealen

Deze botsing benadrukt de dubbele moraal die op modellen rust: ze worden bekritiseerd als ze plastische chirurgie hebben ondergaan en met argwaan bekeken als ze dat niet hebben gedaan. Amelia Gray daagt in haar rol in "The Beauty" deze giftige normen rechtstreeks uit en pleit voor vrouwelijke solidariteit tegen voorbarige oordelen. Haar tussenkomst sluit aan bij die van de Amerikaanse actrice en regisseur Brittany Snow, die onlangs in een vergelijkbare zaak ontkende een operatie te hebben ondergaan.

Amelia Gray transformeert de aanvallen op haar lichaam in een pleidooi voor authenticiteit en weigert toe te staan dat haar lichaam een "speculatief strijdveld" wordt. Haar resolute reactie – een combinatie van medische eerlijkheid en een oproep tot solidariteit tussen vrouwen – nodigt ons uit om onze kijk op het uiterlijk van vrouwen in het tijdperk van sociale media te herzien.