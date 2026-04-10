"Ongelooflijk mooi": dit Amerikaanse model accentueert haar figuur in een spijkerjurk.

Het Amerikaanse model, influencer en televisiepersoonlijkheid Olandria Carthen trok alle aandacht tijdens de Fashion Trust US Awards 2026 in Los Angeles. Ze werd bekend door het programma "Love Island USA" en verscheen op de roze loper in een outfit die een van de populairste kledingstukken in de mode, de jeans, een nieuwe invulling gaf.

Een denim jurk die gescheurde jeans een nieuw leven inblaast.

Voor dit evenement droeg Olandria Carthen een spijkerjurk. De lange, aansluitende jurk, gemaakt van lichtblauwe denim, accentueerde haar figuur. De jurk onderscheidde zich door het deconstructieve ontwerp, geïnspireerd op gescheurde jeans. Uitsparingen en franjes aan de zoom gaven de jurk een eigentijdse en experimentele uitstraling.

Het meest opvallende detail was de sculpturale, asymmetrische halslijn, gecreëerd door een verplaatste, verticaal geplaatste denim tailleband, wat resulteerde in een originele architectonische structuur. Zwart satijn contrasteerde met de ruwe textuur van de denim. Deze stof vormde ook een brede strik aan de achterkant, die overging in een elegante sleep die de couture-uitstraling van het kledingstuk benadrukte.

Een minimalistische stijl om het silhouet te accentueren.

Olandria Carthen maakte haar look compleet met subtiele maar opvallende accessoires. Een zwarte choker, die aan een riem deed denken, accentueerde haar hals, terwijl opvallende ringen en diamanten oorbellen een vleugje glamour toevoegden. Haar zwarte pumps met spitse neus en bijpassende manicure versterkten de visuele samenhang van de outfit.

Het contrast tussen de gestructureerde denim en de satijnzwarte elementen zorgde voor een evenwicht tussen streetwear-inspiratie en verfijning. Voor haar beautylook koos Olandria Carthen voor een pixie-kapsel met micropony, gecombineerd met make-up die een subtiele smokey eye en natuurlijke lippen accentueerde.

De opkomst van een nieuw mode-icoon

De aanwezigheid van Olandria Carthen bij de Fashion Trust US Awards illustreert de opkomst van nieuwe, invloedrijke gezichten in de hedendaagse mode. Haar keuze voor een jurk die gedeconstrueerd denim combineert met haute couture-elementen weerspiegelt een actuele trend: het vervagen van de grenzen tussen alledaagse kleding en statement-stukken. Op sociale media oogstte de outfit talloze enthousiaste reacties. Veel gebruikers prezen de elegantie van het model met opmerkingen als "Ongelooflijk mooi" en "Schitterend".

Met deze denimjurk bood Olandria Carthen een originele visie op hedendaagse mode. Deze outfit laat zien dat zelfs de meest alledaagse materialen kunnen worden omgetoverd tot spectaculaire creaties, waarmee het belang van creativiteit in de evolutie van trends wordt bevestigd.