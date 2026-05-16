Op 30-jarige leeftijd showt Dua Lipa haar figuur in een zwart kanten ensemble.

Dua Lipa deelde op Instagram een reeks foto's die haar volgers meteen in vuur en vlam zetten. De Britse singer-songwriter, die onlangs op wereldtournee was, poseert in een volledig zwarte, kanten outfit, aangevuld met accessoires. Een zorgvuldig samengestelde presentatie die eens te meer haar groeiende stijlinvloed bevestigt.

Een volledig zwarte kanten look

Voor deze nieuwe post koos Dua Lipa voor een volledig zwarte kanten outfit, bestaande uit verschillende op elkaar afgestemde stukken. Een jasje met lange mouwen, eveneens van kant, maakt de outfit compleet. De outfit speelt in op de ingetogen elegantie van zwart en de rijkdom van het kantpatroon, dat bijzonder verfijnd is in de details. Het is een opvallend kledingstuk dat contrasteert met de meer ingetogen stijl van haar eerdere verschijningen. Wat schoenen betreft, koos de zangeres voor zwarte kniehoge laarzen met kant-effect, die een bijna rock-'n-roll-achtige touch aan de outfit geven.

Sieraden en accessoires: het detail dat alles verandert.

Naast de outfit zelf, zijn het vooral de accessoires die opvallen. Dua Lipa maakte haar look compleet met een zwart-bruine crossbodytas, die een vleugje warmte aan het geheel toevoegde. Wat sieraden betreft, was ze niet terughoudend: een zilveren choker, een diamanten armband, meerdere stapelringen... Een ware showcase van delicate stukken die elkaar perfect aanvullen.

Een leuk detail: haar manicure met stippen voegt een speelse touch toe aan de rest van de look. Het is een knipoog naar de retrotrends die dit seizoen een comeback maken, en herinnert ons eraan dat Dua Lipa sinds haar debuut een voorliefde heeft ontwikkeld voor herinterpretaties van vintage. Het is precies deze mix van lef en culturele verwijzingen die haar tot een van de meest gevolgde mode-iconen van haar generatie maakt.

Een zorgvuldig samengestelde beautylook

De make-up en het haar van Dua Lipa waren allebei even verbluffend. Ze droeg haar gitzwarte haar in een perfecte stijl, die naadloos aansloot bij de volledig zwarte look. Voor haar make-up koos ze voor een trendy "soft glam"-look: gedefinieerde wimpers, wangen met een rijke blush en een bordeauxrode lippenstift die voor het belangrijkste kleuraccent zorgde.

Dit beautypalet belichaamt perfect de herfst/winter-esthetiek, ondanks het feit dat het lente is. Vooral bordeauxrode lippen hebben de afgelopen maanden een opvallende comeback gemaakt in beautytutorials en op de catwalks. De post wordt overspoeld met reacties van bewonderaars. "KONINGIN", "Prachtig", "Iconisch" : fans zijn betoverd en velen prijzen zowel de samenhangende look als de elegantie van de zangeres.

Met deze volledig zwarte outfit bevestigt Dua Lipa haar status als mode- en beauty-icoon van haar generatie. Tussen verfijnd kant, zilveren sieraden en een bordeauxrode lippenstift laat ze zien dat ze met onwrikbaar zelfvertrouwen haar modekeuzes maakt – een zelfvertrouwen dat haar fans wereldwijd inspireert.