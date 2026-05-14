Actrice Lisa Kudrow waarschuwt voor een AI-risico waar Hollywood zich zorgen over maakt.

In een interview met The Hollywood Reporter in mei 2026 deed de Amerikaanse actrice, producente en scenarioschrijfster Lisa Kudrow een krachtige uitspraak over kunstmatige intelligentie. Wereldwijd bekend van haar rol als Phoebe Buffay in "Friends", uitte ze haar bezorgdheid over het toenemende gebruik van generatieve AI in de film- en televisie-industrie. Haar opmerkingen sluiten aan bij het groeiende aantal stemmen van acteurs die zich zorgen maken over de toenemende aanwezigheid van deze technologie in Hollywood.

Een afgewogen, maar resolute verklaring.

Toen haar gevraagd werd naar haar zorgen over het gebruik van haar digitale afbeelding, nam Lisa Kudrow geen blad voor de mond. "Ja, het maakt me bang. Ik weet het niet, AI is een hulpmiddel, maar generatieve AI-technologie is heel anders dan mensen die gewoon graag fanart of fanfictie maken," aldus de actrice. Ze voegde daar een belangrijke nuance aan toe: "Het probleem ontstaat wanneer ze er geld mee kunnen verdienen en iets kunnen creëren dat ze naar believen kunnen gebruiken. Of wanneer studio's besluiten je afbeelding te gebruiken zoals zij dat willen."

En met betrekking tot het postuum gebruik van de beeltenis van een acteur voegde hij eraan toe: "Maar ze hebben toestemming van de nabestaanden nodig als iemand overlijdt. Dat baart me zorgen. Echt waar." Dit is een bijzonder relevant probleem nu de beeltenissen van verschillende acteurs zonder hun toestemming zijn gebruikt in frauduleuze, door AI gegenereerde advertenties.

Een derde seizoen van "The Comeback" dat het debat weerspiegelt.

Deze houding is geen toeval. Ze past perfect in de context van het derde en laatste seizoen van "The Comeback", de cultserie van HBO die Lisa Kudrow samen met de Amerikaanse schrijver, regisseur en producent Michael Patrick King bedacht. Dit laatste seizoen, dat sinds 22 maart 2026 wordt uitgezonden, draait om haar personage Valerie Cherish, die nu de hoofdrol speelt in een nieuwe sitcom... die volledig door AI is geschreven.

“Toen we twintig jaar geleden de allereerste aflevering van ‘Comeback’ maakten, ging het over de dreiging van reality-tv; de volgende keer ging het over streaming; en deze keer over AI,” legde Michael Patrick King uit aan TheWrap. Voor Lisa Kudrow is dit seizoen een weerspiegeling van het huidige debat: “Er zullen veel correcties nodig zijn. Eerst het gebruik van AI, dan weer veel correcties, en uiteindelijk zullen we mensen nodig hebben. Dat denk ik tenminste.”

Een debat dat verder reikt dan Hollywood.

Lisa Kudrow is niet de enige die zich zorgen maakt. Tijdens een optreden in de podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" vertelde ze al dat de film "Here" van Robert Zemeckis, waarin Tom Hanks en Robin Wright dankzij AI verschillende leeftijden hebben, haar bezorgdheid had versterkt: "Het enige wat ik ervan begreep was: het is een goedkeuring van AI. Het is niet dat het alles zal verpesten, maar wat blijft er dan nog over?"

Buiten Hollywood stelt actrice Lisa Kudrow de vraag wat de algehele maatschappelijke impact van deze technologie zal zijn: "Wat voor werk blijft er dan nog over voor mensen? En wat daarna? Komt er een soort basisinkomen, hoeven we dan niet meer te werken? Hoe kan dat genoeg zijn?" Deze reflectie sluit aan bij die van andere figuren in de filmindustrie, zoals de Amerikaanse actrice, producent en regisseur Demi Moore, en de Brits-Amerikaanse actrice Katherine Waterston, die AI "angstaanjagend" vindt, zowel voor Hollywood als voor andere sectoren.

Door haar zorgen openlijk te uiten, draagt Lisa Kudrow bij aan een belangrijk debat dat momenteel de hele entertainmentindustrie in zijn greep houdt. Tussen vragen over rechten, toestemming en professionele toekomst is AI, in haar eigen woorden, "een onderwerp dat nog veel correcties vereist".