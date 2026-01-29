Dakota Johnson maakt een statement op de Parijse Fashion Week met een outfit zonder broek.

De Amerikaanse actrice, producente en model Dakota Johnson gaf een nieuwe invulling aan het bohemienmaximalisme van de jaren 70 door zonder broek te verschijnen tijdens de Valentino Haute Couture lente/zomer 2026 show in Parijs. Samen met Lily Allen poseerde ze in een jasje met veren en doorszichtige panty, waarmee ze overal de aandacht trok.

Een uitbundig eerbetoon

Voor deze eerste postume show van oprichter Valentino Garavani koos Dakota op 28 januari voor een blouse met luipaardprint en een speelse strik, gecombineerd met een metallic bruine jas met opgevulde schouders en een dikke verenrand. Zonder broek droeg ze een kort zwart-crème kanten shortje met doorschijnende roestbruine kanten panty.

Iconische details met een Y2K-twist

De actrice uit "Materialists" blies Valentino's kenmerkende stijl nieuw leven in: zwarte leren pumps met rockstuds, een bestseller van de catwalk voor 2026, geïnspireerd op "The Devil Wears Prada 2". Met strak gestyled haar en pony, perzikkleurige make-up op haar wangen, lippen en oogleden, en een taupekleurige cat-eye zonnebril die ze op het dak droeg, combineerde ze perfect lef en verfijning. Een glinsterende limoengroene portemonnee maakte de look helemaal af.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ღ☆ Dakota Johnson Fan ღ☆ (@dakotajohnsonlightly)

Maximalisme tentoonspreidend in de Lichtstad

Deze 'broekloze' look belichaamt Dakota's maximalistische eclectische stijl: oversized volumes, veren, dierenprints en nudekleurige pumps met hoge beenuitsnijdingen. Het is een eerbetoon aan het erfgoed van Valentino – flirterig, rockachtig, luxueus – en bewijst dat Parijs de ultieme speeltuin blijft voor onverschrokken fashionista's.

Dakota Johnson transformeert Fashion Week zo tot een persoonlijk manifest: ze durft zonder broek te verschijnen, draagt veren en omarmt de millenniumwisseling bij Valentino. Haar "uitgebreide bohemian" stijl eert een overleden icoon en dicteert tegelijkertijd de codes van 2026, waar durf rijmt met tijdloze elegantie.